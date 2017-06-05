Состоявшиеся выборы внесли разнообразие в состав городской думы - он сменился, практически, на две трети.

На прошлых выборах в думу в голосовании приняли участие 23 688 избирателей или 37,93% от общего числа имеющих право голоса. Нынешние выборы стали не в пример активнее - 27 679 избирателей или 47,33%. Конкуренция на этих выборах была также сильнее - стартовали 190 кандидатов в 13 списках (в 2013-м году - 182 кандидата в 11 списках).



Про тех, кто прошел, "Наша" уже рассказала. А теперь пара слов о тех, кого не переизбрали.



Кандидаты Петерис Дзалбе и Владимир Борисенок. Стартовали по списку "От сердца - Латвии". Выбыли из думы оба. Если Владимир Борисенок, практически, не проявил себя в думе сколь-нибудь ярко, то П.Дзалбе стал известен всему городу как "мусорный король", чьи решения вогнали Даугавпилс с 2014 года в состояние перманентного мусорного коллапса.



Юрий Зайцев, пришедший в прошлую думу на волне патриотических и протестных настроений, стал руководителем отдела стратегического развития "Теплосетей". Весьма вероятно, что вслед за потерей места в думе, скоро потеряет и эту должность, на которую, кстати, попал без конкурса.



Владислав Боярун, "Латгальская партия", в думу не прошел из-за большого количества полученных минусов и небольших плюсов. Запомнился, в том числе, как автор обращений в мировым политическим лидерам всвязи с проблемами принятия беженцев в Латвии.



Рита Строде, на прошлых выборах - лидер "Партии Развития", в этих выборах участвовала по списку с труднопроизносимым названием "Честь служить нашей Латвии". Ее коллега по "Партии Развития" вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинский сменил политическую ориентацию, перешел в "Латгальскую партию" и, кстати, был переизбран.



Значительные перемены - и численные, и качественные - произошли в рядах "Согласия". Партия получила пять мест в думе (вместо четырех в прошлом созыве), но из прежнего состава в думе от "Согласия" остался только Анатолий Гржибовский. Остальные депутаты - новые.



Александр Самарин, который был избран от "Согласия" в прошлую думу, в нынешнюю - шел от списка "Наша партия", но избран не был. Экс-вице-мэр Дмитрий Родионов в выборах не участвовал.



Наталья Петрова, выбранная в 2013 году по списку "Даугавпилс - мой город", в нынешних выборах также не участвовала.



Фениксом в ходе предвыборной компании-2017 вспыхнул Александр Мирский. Снял фильм, дал концерт, оказался замешан в два скандала - с агитацией на 9 мая и с возможной растратой средств Европарламента, и в думу не прошел.