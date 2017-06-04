По результатам выборов в думу Даугавпилса прошли 15 депутатов из трех партий.От партии Согласие:
В новом созыве думы будут работать следующие депутаты:
В новом созыве думы будут работать следующие депутаты:
1. Андрей Элксниньш
2. Анатолий Гржибовский
3. Валерий Кононов
4. Михаил Лавренов
5. Марьяна Иванова-Евсеева
От партии "Наша партия"
1. Рихард Эйгим
2. Айвар Здановский
3. Игорь Прелатов
4. Ливия Янковская
От Латгальской партии:
1. Янис Лачплесис
2. Янис Дукшинский
3. Айвар Брок
4. Рейнис Йокст
5. Хелена Солдатенок
6. Ингуна Кокина
Новый созыв Даугавпилсской думы должен быть утвержден до 10 июня, до 30 июня – проведено его первое заседание.