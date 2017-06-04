3 июня состоялись муниципальные выборы. Жители Даугавпилса избрали депутатов в городскую думу для работы в ближайшие 4 года.
По данным Центральной избирательной комиссии в думу Даугавпилса прошли три партии - Saskaņa, MŪSU PARTIJA и Latgales Partija. Остальным десяти партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.
В новом созыве думы будут работать 6 депутатов от Латгальской партии, 5 депутатов от партии Saskaņa и 4 депутата от партии MŪSU PARTIJA.
Вероятнее всего, лидеры списков Андрей Элксниньш и Рихард Эйгим будут формировать коалицию для работы в думе.
Всего в Даугавпилсе приняли участие 27 679 человек. Явка составила 47,33%.
В новом созыве думы будут работать 6 депутатов от Латгальской партии, 5 депутатов от партии Saskaņa и 4 депутата от партии MŪSU PARTIJA.
Вероятнее всего, лидеры списков Андрей Элксниньш и Рихард Эйгим будут формировать коалицию для работы в думе.
Всего в Даугавпилсе приняли участие 27 679 человек. Явка составила 47,33%.
Если юрист и банкротом обьединятся,
то хана эврофондам, городскому бюджету...
Этих двух клоунов, да и Лачика тоже,
в Риге и знать не знают, да и не хотят знать! Связей в правительстве НИКАКИХ!
Одного из Сейма СЗК выперли и даже не разрешили под их названием на выборы идти. Другой там своими воплями детскими достал всех. И НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ИМЕЕТ ОПЫТА РУКОВОДСТВА ГОРОДОМ! НЕТ СРЕДИ НИХ ХОЗЯЙСТВЕННИКА!!!
Идеальным вариантом в данной ситуации была бы Строде с Лачиком!
Но дпилсское быдло всегда ведется на громкие вопли о "справедливости" и на показуху: в виде пакетика конфет и прогулки по частным владениям (да выборов бесплатно, после за деньги)
Жалко нас всех....
Поздравляю!!!!