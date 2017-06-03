По данным Центральной избирательной комиссии в Даугавпилсском крае явка избирателей оказалась совсем низкой.

Всего 36,18% жителей высказали свою гражданскую позицию. Проголосовали 6 172 жителя Даугавпилсского края.



Больше всего граждан, имеющих право голосовать пришло на участок в Салиенском волостном управлении. Там проголосовало 242 человека, что составляет 50,42% от общего числа избирателей волости.