В Латвии официально завершилось голосование избирателей на выборах в самоуправления.

Вопреки пессимистичным прогнозам, даугавпилчане проявили хорошую активность на выборах. По данным Центральной избирательной комиссии явка составила 47,25% (27 632 человек), что значительно превышает этот показатель 4 года назад.



Напомним, в нашем городе работали 30 избирательных участков, на которых жители могли проголосовать. Наиболее активными оказались жители микрорайонов: Центр, Ругели, Новое Строение.