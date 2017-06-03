За день до смены депутатов нынешнего созыва городской думы без проведения какого либо конкурса, на должность члена правления Даугавпилсского олимпийского центра (ДОЦ) назначен Jānis Rūtens 1981 года рождения.

Об этом стало известно после публикации изменений в Регистре предприятий вчера, 2-го июня.

Jānis Rūtens для Даугавпилса личность абсолютно неизвестная. В регистре должников есть информация о том, что человек ранее был признан банкротом и прошёл процесс неплатёжеспособности физического лица.