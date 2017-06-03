Как уже сообщал портал Nasha.lv сегодня, в рамках муниципальных выборов, в Даугавпилсе проводится экзитпол — опрос избирателей на выходе с участков.

К 14 часам общая картина политического расклада практически не изменилась.



Лидирует по-прежнему партия Рихарда Эйгима - “MŪSU PARTIJA” - 30,11%. Следом за ней идет партия Андрея Элксниньша - “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija — 28,97% голосов.

В думу Даугавпилса также проходит “LATGALES PARTIJA” (лидер списка Янис Лачплесис) — 19,54%.



Остальные партии, по результатам экзитпола, на 14:00 пятипроцентный барьер пока не преодолели.



Всего к 14 часам дня на 15 избирательных участках в разных районах города в рамках экзитпола было опрошено 658 человек.



Основными задачами подобной процедуры являются получение возможности оперативных прогнозов исхода проходящих выборов и накопление статистических данных об электорате.



Напоминаем, что избирательные участки работают до 22:00.