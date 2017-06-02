Сегодня с 10 утра и до 16 часов у горожан была возможность досрочно проголосовать на муниципальных выборах. Центральная избирательная комиссия сообщает, что на 2 июня в Даугавпилсе проголосовало 5266 человек, что составляет 9% от общего числа избирателей Даугавпилса.

Больше всего людей пришло на следующие участки:



- Центр Латышской культуры - 349 человек

- Даугавпилсский Университет - 306 человек

- Даугавпилсская средняя школа Nr. 15 - 304 человека

- Два участка в Даугавпилсской средней школе Nr. 16 - 301 и 294 избирателя



Следует отметить, что по сравнению с предыдущими выборами, в этом году даугавпилчане проявляют повышенную активность к досрочному голосованию.



Как уже сообщал портал Nasha.lv, в этом году ожидается рекордно высокая явка на выборах в самоуправление Даугавпилса.