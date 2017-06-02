К 2030 году одному налогоплательщику в Латвии придется содержать одного пенсионера. С таким прогнозом выступил глава аналитического центра Certus Вячеслав Домбровский, пишет nra.lv.

С увеличением продолжительности жизни увеличилось и количество пожилых жителей страны, особенно тех, кому за 80 лет. В 2020 году по сравнению с 2002-м в Латвии будет проживать в два раза больше 80-летних. Общее число работоспособных жителей Латвии, наоборот, уменьшится, отметил Домбровский.



"Анализируя демографическую ситуацию по возрастным группам, мы видим, что в 2030 году будет сравнительно много людей в преклонном возрасте. Если в 2017 году работоспособное население составляет 65% от общего числа жителей, то в 2030 году их будет всего 60%", - сказал Домбровский.



Напомним, согласно данным Центрального статистического управления, в начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 млн человек - на 18 800 меньше, чем годом ранее.



За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%).



Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также сократилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.