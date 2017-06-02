Завтра во всех самоуправлениях Латвии пройдут выборы. Как показывают данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), жители государства принимают активное участие в предварительном голосовании.
Так, во второй день выборов проголосовало уже 75264 избирателя, или 5.21% от общего числа имеющих права голоса.
Как сообщает ЦИК, наибольшую активность проявили рижане, где свои голоса отдали уже 33 689 человек. Наиболее пассивными оказались граждане Латвии в Земгале. Здесь пока показатель явки равен 3,41%. В Яунпилсском крае на избирательные участки пришло только 38 человек или 1,93% избирателей.
Даугавпилчане также активно пользуются возможностью отдать свой голос заранее. Так, по данным ЦИК на 14:00 1 июня свою гражданскую позицию проявили 2197 человек, что составляет 3.76% от общего числа избирателей Даугавпилса.
Всего в Даугавпилсе правом голоса на выборах в местное самоуправление обладают 58 483 человек.
По данным опроса “Baltic International Bank Latvijas barometrs” в этом году явка на выборы в самоуправления Латвии ожидается высокой. Принять участие в них планируют 74% жителей по всей стране.
Самыми активными обещают быть рижане (80% заявили о том, что пойдут голосовать 3 июня). Достаточно высокая явка ожидается и в регионах: в Видземе - 74%, в Латгалии - 71%, в Курземе - 70% и в Земгале - 69% избирателей.
Напомним, сегодня избирательные участки открыты до 16 часов. Завтра, 3 июня, они будут работать с 7 до 22 часов. Голосовать можно только на том участке, где избиратель числится в списке и который был указан в приглашении, разосланных по адресу его декларирования места жительства. Уточнить свой избирательный участок можно здесь.
Как сообщает ЦИК, наибольшую активность проявили рижане, где свои голоса отдали уже 33 689 человек. Наиболее пассивными оказались граждане Латвии в Земгале. Здесь пока показатель явки равен 3,41%. В Яунпилсском крае на избирательные участки пришло только 38 человек или 1,93% избирателей.
Даугавпилчане также активно пользуются возможностью отдать свой голос заранее. Так, по данным ЦИК на 14:00 1 июня свою гражданскую позицию проявили 2197 человек, что составляет 3.76% от общего числа избирателей Даугавпилса.
Всего в Даугавпилсе правом голоса на выборах в местное самоуправление обладают 58 483 человек.
По данным опроса “Baltic International Bank Latvijas barometrs” в этом году явка на выборы в самоуправления Латвии ожидается высокой. Принять участие в них планируют 74% жителей по всей стране.
Самыми активными обещают быть рижане (80% заявили о том, что пойдут голосовать 3 июня). Достаточно высокая явка ожидается и в регионах: в Видземе - 74%, в Латгалии - 71%, в Курземе - 70% и в Земгале - 69% избирателей.
Напомним, сегодня избирательные участки открыты до 16 часов. Завтра, 3 июня, они будут работать с 7 до 22 часов. Голосовать можно только на том участке, где избиратель числится в списке и который был указан в приглашении, разосланных по адресу его декларирования места жительства. Уточнить свой избирательный участок можно здесь.