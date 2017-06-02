Завтра во всех самоуправлениях Латвии пройдут выборы. Как показывают данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), жители государства принимают активное участие в предварительном голосовании.



Как сообщает ЦИК, наибольшую активность проявили рижане, где свои голоса отдали уже 33 689 человек. Наиболее пассивными оказались граждане Латвии в Земгале. Здесь пока показатель явки равен 3,41%. В Яунпилсском крае на избирательные участки пришло только 38 человек или 1,93% избирателей.



Даугавпилчане также активно пользуются возможностью отдать свой голос заранее. Так, по данным ЦИК на 14:00 1 июня свою гражданскую позицию проявили 2197 человек, что составляет 3.76% от общего числа избирателей Даугавпилса.



Всего в Даугавпилсе правом голоса на выборах в местное самоуправление обладают 58 483 человек.



По данным опроса “Baltic International Bank Latvijas barometrs” в этом году явка на выборы в самоуправления Латвии ожидается высокой. Принять участие в них планируют 74% жителей по всей стране.



Самыми активными обещают быть рижане (80% заявили о том, что пойдут голосовать 3 июня). Достаточно высокая явка ожидается и в регионах: в Видземе - 74%, в Латгалии - 71%, в Курземе - 70% и в Земгале - 69% избирателей.



Напомним, сегодня избирательные участки открыты до 16 часов. Завтра, 3 июня, они будут работать с 7 до 22 часов. Голосовать можно только на том участке, где избиратель числится в списке и который был указан в приглашении, разосланных по адресу его декларирования места жительства. Уточнить свой избирательный участок можно Так, во второй день выборов проголосовало уже 75264 избирателя, или 5.21% от общего числа имеющих права голоса.Как сообщает ЦИК, наибольшую активность проявили рижане, где свои голоса отдали уже 33 689 человек. Наиболее пассивными оказались граждане Латвии в Земгале. Здесь пока показатель явки равен 3,41%. В Яунпилсском крае на избирательные участки пришло только 38 человек или 1,93% избирателей.Даугавпилчане также активно пользуются возможностью отдать свой голос заранее. Так, по данным ЦИК на 14:00 1 июня свою гражданскую позицию проявили 2197 человек, что составляет 3.76% от общего числа избирателей Даугавпилса.Всего в Даугавпилсе правом голоса на выборах в местное самоуправление обладают 58 483 человек.По данным опроса “Baltic International Bank Latvijas barometrs” в этом году явка на выборы в самоуправления Латвии ожидается высокой. Принять участие в них планируют 74% жителей по всей стране.Самыми активными обещают быть рижане (80% заявили о том, что пойдут голосовать 3 июня). Достаточно высокая явка ожидается и в регионах: в Видземе - 74%, в Латгалии - 71%, в Курземе - 70% и в Земгале - 69% избирателей.Напомним, сегодня избирательные участки открыты до 16 часов. Завтра, 3 июня, они будут работать с 7 до 22 часов. Голосовать можно только на том участке, где избиратель числится в списке и который был указан в приглашении, разосланных по адресу его декларирования места жительства. Уточнить свой избирательный участок можно здесь