Наступило лето и вместе с ним детские каникулы. И чем же занять ребёнка в летние каникулы?





Хотя многие родители воспользовались возможностью определить ребёнка в летние лагеря, которые предлагает Молодёжный департамент Даугавпилсской думы. На данный момент ещё есть возможность зарегистрировать ребёнка в круглосуточный лагерь "Стропы" для детей в возрасте 7-14 лет. Лагерь работает с 4 но 17 июня. Цена путёвки 134 евро. Заявление можно подать в электронном виде на сайте молодёжного департамента



Также можно воспользоваться возможностью отдать ребёнка в лагерь, которые организуют другие общества. Более подробную информацию можно найти на сайте



Начиная с 1 июня, каждый четверг филиалах Латгальской Центральной библиотеки будет проходить летняя программа поощрения чтения, где для детей будут организованы познавательные тематические и литературные мероприятия, творческие мастерские, турниры по настольным играм, викторины, конкурсы и т.д. Более подробную информацию можно получить на сайте Последнее время дети всё больше и больше проводят время около компьютеров и телевизоров.Хотя многие родители воспользовались возможностью определить ребёнка в летние лагеря, которые предлагает Молодёжный департамент Даугавпилсской думы. На данный момент ещё есть возможность зарегистрировать ребёнка в круглосуточный лагерь "Стропы" для детей в возрасте 7-14 лет. Лагерь работает с 4 но 17 июня. Цена путёвки 134 евро. Заявление можно подать в электронном виде на сайте молодёжного департамента www.jaunatne.daugavpils.lv в разделе "Лагеря".Также можно воспользоваться возможностью отдать ребёнка в лагерь, которые организуют другие общества. Более подробную информацию можно найти на сайте Государственного центра по образованию Начиная с 1 июня, каждый четверг филиалах Латгальской Центральной библиотеки будет проходить летняя программа поощрения чтения, где для детей будут организованы познавательные тематические и литературные мероприятия, творческие мастерские, турниры по настольным играм, викторины, конкурсы и т.д. Более подробную информацию можно получить на сайте Латгальской Центральной библиотеки