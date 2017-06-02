С 03-го по 18 июня в Даугавпилсе на площадке между Олимпийским центром и супермаркетом "Rimi" (ул. Спорта, 8a) состоится представление Мега Цирка с новой международной программой, в которой примут участие артисты из Англии, Франции,Молдавии, Кении, Украины, России, Киргизии.Вас удивят выступления воздушных гимнастов, акробатов, канатоходцев и многие другие. А также звезды манежа морские львы Теди и Скуби.
GRAND FINAL- видимо, последнее шоу с участием животных в истории латвии! Поспешите увидеть заключительную программу цирка "Mega cirks".
В программе примут участие: морские львы и другие животные, а также: африканские акробаты "keniya boys", канатоходцы из Киргизии (обладатели гранд при циркового фестиваля в Астане), гимнасты на мачтах, моноциклист, воздушные гимнасты и весёлый клоун Кеша! Это самое качественное и зрелищное шоу Прибалтики. Такого вы еще не видели! Оцените мега-программу от Мега-цирка!
График представлений
03.06.17 - 19:00
04.06.17 - 19:00
07.06.17 - 19:00
08.06.17 - 19:00
09.06.17 - 19:00
10.06.17 - 15:00
11.06.17 - 15:00
14.06.17 - 19:00
15.06.17 - 19:00
16.06.17 - 19:00
17.06.17 - 15:00 и 19:00
18.06.17 - 15:00 и 19:00
Акция!!! распечатай флаер и получи скидку на билет -1.00 eur (на билеты дороже 10eur)
Билеты в кассе у цирка от 7 евро.
Касса работает с 1 июня каждый день с 10:00 до 21:00
ВСЕ билеты на премьеру 3 июня ТОЛЬКО 7,00 EUR!