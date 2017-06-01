В ближайшие годы число жителей Латвии продолжит сокращаться. В тоже время ожидается увеличение удельного веса пожилых людей, гласят данные аналитического центра Certus.

За последние 25 лет число жителей Латвии всех возрастов уменьшилось примерно на четверть.Число тех, кому сегодня 25-35 лет, сократилось примерно на столько же за последние 15 лет, причем из отдельных городов (в частности, из Даугавпилса) уехала почти половина людей этого возраста. Их дети родятся где-нибудь в другом месте и, весьма вероятно, в другом государстве. Для того, чтобы численность поколения детей была равна изначальной численности поколения родителей, каждой из оставшихся женщин будет необходимо родить по 4 с лишним ребенка.Одновременно с этим с 2001 года существенно изменилась численность населения жителей города определенного года рождения.Эти удручающие данные наглядное свидетельство тому, что жизньв Даугавпилсе год от года становится сложнее, а молодежь не видет перспектив своего развития и стремится покинуть родной город сразу же после окончания школы.