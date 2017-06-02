Найден первый счастливчик, которому достался выигрыш в размере 100 тысяч евро моментальной лотереи к 100-летию Латвии (Simtgades loterijа).

Счастливчика зовут Эвалдс. Он живет под Дагдой и работает в отрасли лесопереработки. Мужчина редко покупает лотерейные билеты. Пока в свою удачу он верит с трудом и ждет, когда деньги поступят на счет. Для участия в лотереи Эвалдс купил пять билетов.



В целом за первый месяц продано 180 000 билетов моментальной лотереи или 18% от общего их количества.



Помимо того, нашлись и первые шесть обладателей второго по величине приза в 10 тысяч евро. Среди счастливчиков — женщина из Курземе, два рижанина, один мужчина из Рижского региона, а также жители Даугавпилса и Резекненского края.



Напомним, что в рамках Simtgades loterija разыгрывается 4 выигрыша по 100 тысяч евро, 20 — по 10 тысяч, 100 — по 1 тысячи и 500 евро и т.д.