Сегодня, 1 июня, в первый день лета, крупнейшая радиостанция Латгалии Alise Plus празднует свой 24-ый День рождения!

Главный подарок для радиостанции — это, несомненно, поздравления и пожелания радиослушателей, которые вот уже 24 года подряд ежедневно настраиваются на лучшее вместе с коллективом радио Alise Plus.



Приятным подарком в День рождения компании стали свежие рейтинги независимого исследовательского агентства KANTAR TNS, которые вновь подтвердили многолетнее уверенное лидерство радио Alise Plus не только в Даугавпилсе, но и Латгалии.



Так, рейтинг KANTAR TNS, основанный на опросе, наглядно показывает, что за последние полгода аудитория радио Alise Plus значительно увеличилась. Общее количество слушателей по Даугавпилсу на данный момент составляет 37 тысяч человек в неделю, что более чем в два раза отделяет главное Даугавпилсское радио от ближайшего конкурента.



Удерживая уверенное лидерство на протяжении последних 10 лет, радио Alise Plus выполняет свою главную миссию — связывает людей через огромные расстояния, создает хорошее настроение, дарит положительные эмоции и украшает будни и праздники не только жителей Даугавпилса и Латгалии, но и нашим соотечественникам, разъехавшимся по всему миру.



Портал Nasha.lv поздравляет руководство и коллектив радиостанции Alise Plus с 24-летием, и желает дальнейшего процветания и новых побед!