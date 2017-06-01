1 июня в эфир радиостанции Alise Plus вышел 38-ой выпуск программы Игры Престолов.
На протяжении 8 месяцев ведущие Александр Комаров, Александр Гришаков и Виктор Янцевич анализировали события, связанные с работой Даугавпилсской думы и действующей властью, раскрывали секреты политического закулисья и общались с гостями в студии.
В финальном перед выборами эфире, ведущие подвели итоги всех программ, сделав акценты на главные события.
Программа доступна в записи эфира.
В финальном перед выборами эфире, ведущие подвели итоги всех программ, сделав акценты на главные события.
Программа доступна в записи эфира.
И вспомните как хорошо отзывался Бригманис про Рихарда, он лидер зеленых с 2000 года, его репутация имеет огромный вес.
А теперь про долги, депутаты тоже люди, но богаче, соответственно и долги будут больше, у кого-то кредит взят на ипотеку, на развитие бизнеса и т.д.
Вкуриваешь, о чем базар? )