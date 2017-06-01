Закупочная комиссия городской думы продолжает анализировать предложения, поданные на конкурс по обхозяйствованию мусора.

Поскольку поданы судебные иски и жалобы и судебное разбирательство продолжается достаточно долго, конкурс будет прекращен. По словам мэра города, вывозом мусором будет заниматься предприятие самоуправления, которое обеспечит качественноe выполнение услуги, не повышая тариф.



Напомним, что на данный момент в городе вывозом мусора занимается фирма Clean R, договор с которой недавно истек. Несмотря на нарекания на качество работы данной компании с первых дней обслуживания клиентов, руководство города расторгнуть договор с недобросовестным частником раньше истечения срока договора не пожелало. Конкурс на вывоз мусора в Даугавпилсе затянулся из-за жалоб и судебных разбирательств. Теперь он вообще будет прекращен. Когда и как будет урегулирован вопрос с вывозом отходов, несмотря на заявления мэра, не совсем ясно. Никаких подробностей о том, как дальше действовать в сложившейся ситуации горожанам, градоначальник не сообщил.