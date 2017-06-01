Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к руководителю Союза поляков Латвии и Даугавпилсского польского общества «Промень» Ришарду Станкевичу:

Конечно, июнь – не самый удачный месяц для выборов, многие даугавпилчане проводят выходные на дачных участках и огородах, отправляются в отпуска, но не настолько, чтобы, как в прошлые выборы каждый второй житель Даугавпилса – гражданин Латвии – не пришел на избирательный участок.



Поэтому хочу призвать всех отложить на время свои дела и выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах. Почему? Для того, чтобы потом «не ворчать» и не возмущаться исходом выборов, что, мол, выбрали не того, кого нужно. Не будет причины, потому что Вы сами сделали все от Вас зависящее, чтобы заявить о своей гражданской позиции.



Если же Вы не пойдете голосовать, то Вы просто продемонстрируете свое равнодушие к будущему своего города и Вам останется только продолжать молчать!



Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!