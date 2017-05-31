ФЕЛЬЕТОН





Аэропорт, ГЭС и 1000 рабочих мест



До выборов в самоуправления остаются считанные дни. Анализируя новые, давно забытые старые, обещания депутатов еще пока действующего созыва думы, наглядно видно, что во имя сохранения власти и своих теплых насиженных мест, депутаты вновь сулят горожанам все прелести жизни.



Прелести эти, к слову, не новы.

История с аэропортом, который Лачплесис в лучших традициях фантастических фильмов воскрешает по весне перед каждыми выборами, уже стала притчей во языцех и поводом для иронии.



С гидроэлектростанцией история развивается примерно по такому же принципу. Однако, если ранее спасительную для города ГЭС обещал только Лачплесис, то в этом политическом сезоне у него появился конкурент в лице Юрия Зайцева, который также марширует под громким развивающимся лозунгом.



Вице-мэр Петерис Дзалбе, более известный как причина и следствие мусорного коллапса в городе, пошел по другому пути, и рапортует об ответственности создать в городе тысячу рабочих мест. Правда, по части ответственности и умению ее перекладывать на других, Петерис Дзалбе уже себя зарекомендовал неоднократно.



Поэтому, наблюдая за тщетными попытками нынешних депутатов удержаться за свои кресла, возникает лишь один вопрос: «Господа, что вам мешало выполнить все эти же свои обещания за 4 года нахождения у власти?» Скорее всего, за сроком давности, ответ на этот вопрос никто из правящих давать жителям Даугавпилса не собирается...



И получается ровно как в той песне...



На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврёшь -

И делай с ним, что хошь!



Крекс-Пекс-Фекс