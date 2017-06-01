В эту субботу, 3 июня, в Латвии пройдут выборы в городские и краевые думы. В целом гражданам Латвии и других стран Евросоюза предстоит избрать депутатов девяти городских и 110 краевых дум.
КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ
В муниципальных выборах могут участвовать граждане Латвии и других стран-членов ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Граждане других стран ЕС должны были за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.
КОГДА МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
Предварительное голосование началось 31 мая. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.
В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены.
ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
Граждане, имеющие право голоса, могут проголосовать в том самоуправлении, к которому относилось их задекларированное место жительства за 90 дней до наступления даты выборов, а также в том самоуправлении, где им принадлежит недвижимость, зарегистрированная в установленном законом порядке.
Проголосовать можно только на участке, в список которого избиратель включен. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ
Для голосования нужно иметь при себе паспорт или ID-карту.
ПОЧЕМУ ГОЛОС МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЗАСЧИТАН
Голос избирателя не будет засчитан в следующих случаях:
Бюллетень находится в урне без избирательного конверта.
В избирательном конверте несколько бюллетеней с одинаковыми отметками.
В избирательном конверте несколько бюллетеней с разными отметками.
В избирательном конверте испорченный бюллетень.
Избирательный конверт пуст.
В избирательном конверте бюллетень, не относящийся к муниципальным выборам-2017.
КТО БАЛЛОТИРУЕТСЯ
В целом на выборы подано 599 депутатских списков.
Количество избираемых в думу депутатов зависит от числа жителей в конкретном самоуправлении.
В целом голосующим предстоит избрать 1614 депутатов городских и краевых самоуправлений, таким образом, на одно депутатское место в среднем претендуют пять кандидатов.
Процентный барьер, получив который список участвует в распределении мест, в Латвии составляет 5%.
На выборах баллотируются более 120 безработных и 55 домохозяек, а также 26 школьников.
Среди кандидатов также заявлены пенсионеры - 80 женщин и 197 мужчин преклонного возраста.
Большая часть кандидатов в депутаты - мужчины, их доля составляет 61%.
Самому молодому кандидату 20 лет, а самому пожилому - 77.
ЗА ДВА ДНЯ - НИКАКОЙ АГИТАЦИИ
Предвыборная реклама и агитация на телевидении остановилась 4 мая - за 30 дней до выборов. В других СМИ, на улицах и в соцсетях она разрешена до 1 июня. 2 и 3 июня, в день выборов и за день до них, агитация запрещена.
ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
Результаты выборов будут доступны на сайте pv2017.cvk.lv в разделе "Результаты".
Данные о явке избирателей будут публиковаться на 8 часов, 12 часов, 16 часов и 20 часов, а на сайте они появятся примерно с часовым интервалом, то есть в 9 часов, в 13 часов, в 17 часов и в 21 час.
Общее число проголосовавших до 22 часов будет известно в полночь.
В муниципальных выборах могут участвовать граждане Латвии и других стран-членов ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Граждане других стран ЕС должны были за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.
КОГДА МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
Предварительное голосование началось 31 мая. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.
В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены.
ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
Граждане, имеющие право голоса, могут проголосовать в том самоуправлении, к которому относилось их задекларированное место жительства за 90 дней до наступления даты выборов, а также в том самоуправлении, где им принадлежит недвижимость, зарегистрированная в установленном законом порядке.
Проголосовать можно только на участке, в список которого избиратель включен. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ
Для голосования нужно иметь при себе паспорт или ID-карту.
ПОЧЕМУ ГОЛОС МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЗАСЧИТАН
Голос избирателя не будет засчитан в следующих случаях:
Бюллетень находится в урне без избирательного конверта.
В избирательном конверте несколько бюллетеней с одинаковыми отметками.
В избирательном конверте несколько бюллетеней с разными отметками.
В избирательном конверте испорченный бюллетень.
Избирательный конверт пуст.
В избирательном конверте бюллетень, не относящийся к муниципальным выборам-2017.
КТО БАЛЛОТИРУЕТСЯ
В целом на выборы подано 599 депутатских списков.
Количество избираемых в думу депутатов зависит от числа жителей в конкретном самоуправлении.
В целом голосующим предстоит избрать 1614 депутатов городских и краевых самоуправлений, таким образом, на одно депутатское место в среднем претендуют пять кандидатов.
Процентный барьер, получив который список участвует в распределении мест, в Латвии составляет 5%.
На выборах баллотируются более 120 безработных и 55 домохозяек, а также 26 школьников.
Среди кандидатов также заявлены пенсионеры - 80 женщин и 197 мужчин преклонного возраста.
Большая часть кандидатов в депутаты - мужчины, их доля составляет 61%.
Самому молодому кандидату 20 лет, а самому пожилому - 77.
ЗА ДВА ДНЯ - НИКАКОЙ АГИТАЦИИ
Предвыборная реклама и агитация на телевидении остановилась 4 мая - за 30 дней до выборов. В других СМИ, на улицах и в соцсетях она разрешена до 1 июня. 2 и 3 июня, в день выборов и за день до них, агитация запрещена.
ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
Результаты выборов будут доступны на сайте pv2017.cvk.lv в разделе "Результаты".
Данные о явке избирателей будут публиковаться на 8 часов, 12 часов, 16 часов и 20 часов, а на сайте они появятся примерно с часовым интервалом, то есть в 9 часов, в 13 часов, в 17 часов и в 21 час.
Общее число проголосовавших до 22 часов будет известно в полночь.
Нужно помнить, что участие в выборах и отданные голоса, делают нас соучастниками того балагана, который разыгрывается на выборах, десятилетиями. Нужно оставлять все иллюзии и надежды, ибо в противном случаи, разочарование в избранных депутатах, посетит нас примерно через пару месяцев, после выборов. И ещё, нужно озаботится и прикупить попкорн, дабы созерцать это пошлое действие с комфортом.
Электорат, уже давно перестал выбирать власть, он просто участвует в факте узаконивания не им определённых победителях выборов и это, пожалуй то главное, что должны понимать люди.