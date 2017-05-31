Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к руководителю приюта для бездомных животных «Otrā māja» Жанетте Соснаре:
Многие уверены, что их голос ничего не изменит на выборах. Но точно знают, какой выбор правильный и кто из кандидатов может изменить наш город, обсуждая это в своих узких кругах.
Вы точно ничего не измените, спрятавшись дома, в своих маленьких, уютных квартирках или на дачках. И если вы не придёте на выборы, всё что вам останется - ворчать следующие четыре года о том, какая у нас плохая и бестолковая власть и как неправильно её выбрали другие...
Я призываю всех, и особенно молодёжь, не оставаться в стороне и помочь этому городу развиваться под руководством лучших людей, выбранных нами - неравнодушными горожанами.
Я хочу, чтобы на лицах людей этого города чаще появлялась счастливая улыбка, чтобы появились новые рабочие места, чтобы лес вокруг города стал чище, чтобы не бросали своих домашних питомцев спешно уезжающие в "рабство", в другие страны, наши дети..
Чего хотите ВЫ ? Если не считаете себя "пустым местом" - давайте делать выбор вместе и давайте потом, после выборов, поможем реализовать хорошие планы !!
Если Вы не знаете, где голосовать, это можно выяснить здесь: https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
Давайте делать выбор вместе !
С уважением,
Жанетта Соснаре
Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!
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