Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к Доценту Балтийской Международной Академии Аркадию Ларионову:

Уважаемые жители Даугавпилса!



Выборы – это важнейшее достижение демократии. Участие жителей в выборах не только важно, но и почетно. В эту пору каждый из нас должен задать себе вопрос: «Все ли меня устраивает в городе?». Такая возможность у нас есть лишь раз в 4 года. Если мы этим правом не воспользуемся, то некого будет винить, рассуждая в будущем о проблемах городского хозяйства. Выбирая городскую власть, мы можем добиться, чтобы нам не было стыдно за город перед собой и друзьями из других городов и стран. Очень важно 3 июня сделать свой выбор и проголосовать за тех кандидатов, которые, не словами, а делами будут трудиться для всех горожан. У каждого из нас есть свое мнение, кто из них наиболее компетентен и лучше других разбирается в вопросах городской экономики, образования, социальной сферы, коммунального хозяйства, бизнеса, организации досуга и занятости молодежи, налаживания связей с правительством страны и сотрудничества с другими городами. Только от нашего решения зависит насколько профессиональные люди будут управлять нашим любимым городом.



Работа в городской думе – трудная, требующая знаний и умений. Вряд ли мы хотим, чтобы думой управляли политические авантюристы. Если мы не воспользуемся своим правом выбора, это может привести к непредсказуемым последствиям. Нужно помнить, что для развития города стратегически важен голос каждого горожанина. Все вместе мы можем на это влиять. Нельзя игнорировать эту возможность, оставаясь в стороне. Большая часть горожан никогда не ходит на выборы, доверяя решать за себя как будем жить мы сами и наши близкие в течении ближайших четырех лет. Нужно помнить, что демократия – это еще и ответственность перед своей семьей, родителями, близкими, детьми и внуками. Важно, что они будут говорить, рассуждая о городе, в ближайшем будущем.



Некоторые думают, что на выборы ходить бессмысленно, мол, все решено заранее, что один голос конкретного человека ни на что не влияет и т.п. Вот когда мы руководствуемся такими мыслями и ленимся дойти до избирательного участка, за нас действительно всё решают другие. Давайте же мы будем решать сами!



Проголосуйте за будущее Даугавпилса. Не давайте за вас решать кому-то!



С Уважением,

Аркадий Ларионов