«Можно ли проголосовать против всех?», «Влияет ли количество испорченных бюллетеней на результаты голосования?», «Что будет, если вычеркнуть всех кандидатов из избирательного списка?», - вот вопросы, которые в преддверии выборов в городские и краевые думы, волнуют многих жителей Латвии, имеющих право голоса. На них отвечает представитель Центральной избирательной комиссии.
Почему не стоит игнорировать выборы?
Нет, не из-за того, что пустые бюллетени заполнят так, как это будет удобно кому-либо (хотя многие до сих пор так ошибочно считают!). Кроме того, математически количество «воздержавшихся» граждан не влияет на подсчет голосов.
Представитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня комментирует:
«У каждого человека своя мотивация участвовать в выборах. В политических теориях выборы - это механизм, который показывает, как работает демократия. Жители назначают своих представителей, которые управляют страной или самоуправлением в течении установленного срока.
Это означает - если я как избиратель хочу участвовать в управлении государством, мне надо участвовать в выборах.
Если вы спросите у своих родных, друзей и соседей, почему они участвуют в выборах, вы получите различные ответы и версии, и все из них будут правильными».
Чем больше людей примут участие в выборах, тем больше вероятность, что в думах будут представлены интересы разных общественных групп.
Испорченный бюллетень - голос «против всех»?
Испорченными бюллетенями считаются:
Нет, не из-за того, что пустые бюллетени заполнят так, как это будет удобно кому-либо (хотя многие до сих пор так ошибочно считают!). Кроме того, математически количество «воздержавшихся» граждан не влияет на подсчет голосов.
Представитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня комментирует:
«У каждого человека своя мотивация участвовать в выборах. В политических теориях выборы - это механизм, который показывает, как работает демократия. Жители назначают своих представителей, которые управляют страной или самоуправлением в течении установленного срока.
Это означает - если я как избиратель хочу участвовать в управлении государством, мне надо участвовать в выборах.
Если вы спросите у своих родных, друзей и соседей, почему они участвуют в выборах, вы получите различные ответы и версии, и все из них будут правильными».
Чем больше людей примут участие в выборах, тем больше вероятность, что в думах будут представлены интересы разных общественных групп.
Испорченный бюллетень - голос «против всех»?
Испорченными бюллетенями считаются:
- Бюллетени, которые находятся в урне без конвертов;
- Порванные бюллетени;
- Пустой конверт без бюллетеня;
- Конверт с бюллетенем другого самоуправления.
Если в конверте находятся несколько одинаковых бюллетеней, засчитан будет лишь один голос, остальные будут признаны недействительными. Если в конверте находятся несколько списков партий, все из них будут признаны недействительными.
Многие считают, что бюллетень любой партии, в котором зачеркнуты все кандидаты, является голосованием «против всех», однако это не так!
Если избиратель вычеркивает всех кандидатов, он как бы выражает свои эмоции, однако это ничего не меняет. «Бросая в урну список, в котором вычеркнуты все кандидаты, избиратель все равно голосует за определенную партию», - комментируют в ЦИК.
Участие в выборах - право или обязанность?
Принимать участие в выборах или нет - добровольное решение каждого гражданина. Однако игнорировать их не рекомендуют. Согласно законодательству, участие в выборах можно назвать гражданским долгом каждого жителя Латвии, имеющего право голоса.
Стоит отметить, что, согласно данным Центра изучения общественного мнения SKDS, большая часть латвийских избирателей, отвечая на вопрос, почему они участвуют в выборах, отметили, что это их гражданский долг.
Представители ЦИК считают, что такое отношение положительно влияет на муниципалитеты, страну и латвийское общество.
Напоминаем, в субботу, 3 июня 2017 года, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы.
Многие считают, что бюллетень любой партии, в котором зачеркнуты все кандидаты, является голосованием «против всех», однако это не так!
Если избиратель вычеркивает всех кандидатов, он как бы выражает свои эмоции, однако это ничего не меняет. «Бросая в урну список, в котором вычеркнуты все кандидаты, избиратель все равно голосует за определенную партию», - комментируют в ЦИК.
Участие в выборах - право или обязанность?
Принимать участие в выборах или нет - добровольное решение каждого гражданина. Однако игнорировать их не рекомендуют. Согласно законодательству, участие в выборах можно назвать гражданским долгом каждого жителя Латвии, имеющего право голоса.
Стоит отметить, что, согласно данным Центра изучения общественного мнения SKDS, большая часть латвийских избирателей, отвечая на вопрос, почему они участвуют в выборах, отметили, что это их гражданский долг.
Представители ЦИК считают, что такое отношение положительно влияет на муниципалитеты, страну и латвийское общество.
Напоминаем, в субботу, 3 июня 2017 года, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы.
А почему собственно нельзя?
Ведь это право гражданина, участвовать в этом балагане или, не участвовать.
Мотивации нет давно и плотненько, ибо предлагаемый состав соискателей места у кормушки, год от года становится всё более мутным, при неизменном предвыборном вранье.
Ни кто из претендентов не отвечает за свои обещания, более того, ни кто их и не намерен выполнять (и тому подтверждением, прошлая практика), подтосовывания, взаимные наезды и грязные методы дискредитации конкурентов, - это вот таких депутатов нужно избирать?
Не надо смешить людей подобными призывами. Участвовать или нет, это личное дело каждого, но судя по высказываниям в сети, людей готовых опять переться на избирательные участки и выбирать меньшее из говн, среди этой мерзости, - а оно им надо?
"Тот кто видит, понимает и участвует, тот соучастник тех дел, что творят чиновники в центре и на местах. Ибо отдавая свой голос за любого из них, человек признаёт приемлемым ту грязь, что твориться в нашей политической помойке, признаёт право депутатов, устраивать собственную жизнь, за счёт налогов уплаченных народом и признаёт право националистической мерзости, разделять людей по национальностям, вероисповеданию и имущественному состоянию".
Так можно ли игнорировать выборах? Ответ даст каждый сам.
Это тяжкий крест, который взвалили на плечи людей, политики и про плаченные СМИ, вторящие им.
Тут как не крути, всё едино получается облом. Не участвуешь в выборах, избирают подонков во власть и участвуешь, опять те же ублюдки, только теперь ты ещё и соучастник.
Пока в нашей стране, у власти марионеточные куклы, да националистическая шваль всех мастей, пусть голосуют сами за себя и оставят людей в покое.
А nasha.lv, впереди "планеты всей", - такой ангажированности и заказухи в чистом виде, пожалуй и нет ни где в Латвии. "Молодцы", если выиграет Эйгимс, будет вам прошмандовки и "пирожок". )
кого назначили
кто был фюрер партии и какой
в какой партии они теперь