1 июня в Даугавпилсской крепости начнется реставрация памятника, посвященного солдатам 10-го Айзпутского полка, павшим в Освободительной войне Латвии. Памятник находится в комендантском саду Даугавпилсской крепости; он был торжественно открыт в 1924 году.

Уже с 2015 года общество “Daugavpils mantojums” собирает средства на изучение памятника, разработку технического проекта и реставрационные работы. Благодаря пожертвованиям жителей Даугавпилса и посетителей Даугавпилсской крепости, поддержке Даугавпилсской городской думы, Государственного фонда культурного капитала и средствам из госбюджета, уже этой осенью мы сможем увидеть восстановленный памятник.