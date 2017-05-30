Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к председателю правления Даугавпилсского театра Олегу Шапошникову:

Дорогие даугавпилчане!



Судьба города решается сейчас. Скорее всего, это последний шанс изменить ход истории в лучшую сторону. Если Вы вдруг полагаете, что Ваш, именно Ваш голос ничего не решает, то знайте - так же думают и многие другие. Таким образом, это уже не Ваше частное мнение, а, как показали предыдущие выборы, это мнение 60% способных проголосовать.



Отвечайте только за себя и этим самым покажите пример остальным. Только тогда у Вас будет право требовать от власти ответа, если Вы лично были ответственны в этот решающий момент.



Доверьте город тем, кто умеет управлять, а не тем, кто просто умеет понравиться. Если мы окажемся ленивыми на выборах, к власти придут достойные своего избирателя - такие же ленивые депутаты.



С уважением,

Олег Шапошников, председатель правления Даугавпилсского театра





Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!