В субботу в Даугавпилсе состоялась гонка мировой серии Гран-При по спидвею. При поддержке правительства Латвии и Rietumu banka на трек вышли 15 сильнейших гонщиков планеты, а компанию им составил представитель Латвии Максим Богданов.

В пятницу была проведена тренировка для всех участников гонки, на ней отсутствовали лишь представитель России Эмиль Сайфутдинов и швед Антонио Линдбек. По словам россиянина, он не видит смысла в тренировке, так как состояние трека, как правило, сильно отличается от гоночного. Так было и на этот раз. В пятницу трек был подготовлен идеально, тренировка прошла без происшествий, до конца двухчасовых заездов дорожка оставалась ровной. С самого утра гоночного дня организаторы мировой серии (английская компания BSI) решили, что трек нужно обильно поливать, при этом не прислушивались мнения местных специалистов. В результате чего уже к середине гонки на треке стали появляться серьезные ямы и колеи, однако отступать уже было некуда и гонщики были вынуждены бороться не только с соперниками, но и с дорожкой.



Начало гонки трудно назвать интересным, гонщики пытались приспособиться к треку, найти нужные траектории, практически все решал старт. В первом заезде отлично стартовал экс-легионер даугавпилсского клуба швед Фредрик Линдгрен, но в первом вираже был заблокирован, в результате на финише оказался лишь третьим. Стоит отметить, что Фредрик, являясь лидером после первых двух этапов, проводил гонку на обезболивающих уколах, так как за несколько дней до гонки получил травму связок левого колена. Второй заезд выиграл триумфатор предыдущего латвийского этапа (2015 год) поляк Мацей Яновски. В третьем заезде на старт вышел представитель Латвии Максим Богданов. Стартуя с третьей дорожки, которая в этот день оказалась худшей, он сумел отбить атаки австралийца Криса Холдера и быть первым на финише, оставив позади и будущего триумфатора субботнего турнира поляка Петра Павлицки.



В пятом заезде Максим снова вышел на старт, на этот раз с четвертой дорожки. Более опытные соперники не оставили и шанса на борьбу, заезд выиграл россиянин Эмиль Сайфутдинов, вторым был Матей Жагар и третьим австралиец Джейсон Доиль.



В следующий раз Максим вышел на старт в 11 заезде и снова постигла неудача. На этот раз Максима подвела техника. Порвался топливный шланг и вытек весь метанол, в результате чего двигатель заглох, и Максим был вынужден упасть, так как это случилось на входе в вираж. В двенадцатом заезде болельщики увидели первое серьезное падение в этой гонке, Петер Килдеманд не удержался в седле и совершил довольно сильное падение, к счастью, все обошлось, и гонщик смог продолжить гонку.



После трех серий заездов лидировали поляк Яновски (9 из 9 очков) и Эмиль Сайфутдинов (8 из 9), в копилке Максима было лишь 3 очка, но последние два выезда у Максима были с первой дорожки, что внушало оптимизм, в этот день она была наиболее выигрышна.



Четырнадцатый заезд оказался одним из самых зрелищных в этой гонке. Со старта первым ушел Тай Вуффинден, но на втором круге по наружи его прошел россиянин Эмиль Сайфутдинов, борьба в этом заезде доставила массу впечатлений болельщикам, так как это был спидвей высшего уровня. Следующий заезд так же запомнился красивой борьбой на треке, лидерство захватил австралиец Дойль, но молодой польский гонщик Патрик Дудек, атакуя весь заезд, сумел опередить более возрастного соперника. Апофеозом четвертой серии стал шестнадцатый заезд, который выиграл наш гонщик Максим Богданов. Он лидировал со старта до финиша, а вот позади него разыгралась нешуточная борьба, победителем из которой вышел представитель США четырехкратный чемпион мира Грег Хенкок. Перед последней пятой серией Максим сохранял шансы на полуфинал, но для этого нужно было как можно лучше выступить в своем последнем заезде.



Начало пятой серии было ознаменовано ужасным групповым падением. На выходе из первого виража не удержался и упал Матей Яновски, в него врезались Жагар и Змарзлик. На первый взгляд все выглядело очень страшно, к счастью, все обошлось, и все гонщики смогли продолжить дальнейшее выступление. В восемнадцатом заезде на старт вышел Максим Богданов, соперниками были очень сильные спортсмены: чемпион мира Тай Вуффинден, сильнейший поляк Патрик Дудек. Со старта Максим захватил лидерство, Дудек шел на последнем месте, но атакуя круг за кругом, прошел соперников и Максима. В итоге в копилке Богданова после пяти заездов было 8 очков, при двух победах, что и стало решающим для попадания в полуфинальные заезды.



В первом полуфинальном заезде выступили представители Польши Петр Павлицки и Мацей Яновски, а так же англичанин Тай Вуффинден. Согласно жеребьевке Максим выбирал дорожку третьим, и, конечно, рассчитывать было практически не на что. Плохо взяв старт, он остался далеко позади, а в финал прошли оба поляка.



Во втором полуфинальном заезде разыгралась нешуточная борьба за второе место между россиянином и австралийцем Дойлем. Заезд уверенно выиграл Дудек, а в борьбе за второе место лучшим оказался представитель Австралии.



Финал стал триумфом Польского спидвея. Хотя по ходу заезда австралиец и боролся за второе место, но дефект помешал ему подняться на подиум. Чемпионом этапа стал Петр Павлицки, вторым Патрик Дудек и замкнул тройку Мацей Яновски.



В целом гонка удалась. К счастью, обошлось без травм, а болельщики вживую смогли насладиться борьбой мирового уровня, да и Максим Богданов оказал достойное сопротивление, завоевав право выступить в полуфинале такой сильной гонки.



1. Piotr Pawlicki (Польша) - 18 (1,2,3,3,3,3,3)

2. Patryk Dudek (Польша) - 16 (1,1,3,3,3,3,2)

3. Maciej Janowski (Польша) - 13 (3,3,3,1,и,2,1)

4. Jason Doyle (Австралия) - 10 (2,1,d,2,3,2,сх)

5. Emil Sajfutdinow (Россия) - 13 (2,3,3,3,1,1)

6. Matej Zagar (Словения) - 10 (2,2,1,2,3,0)

7. Tai Woffinden (Великобритания) - 9 (3,1,2,2,0,1)

8. Maksims Bogdanovs (Латвия) - 8 (3,0,и,3,2,0)

9. Martin Vaculik (Словакия) - 8 (3,2,1,1,1)

10. Niels Kristian Iversen (Дания) - 7 (0,3,2,0,2)

11. Bartosz Zmarzlik (Польша) - 6 (0,3,2,1,сх)

12. Greg Hancock (США) - 5 (1,0,2,2,0)

13. Fredrik Lindgren (Швеция) - 5 (1,0,1,1,2)

14. Chris Holder (Австралия) - 4 (2,2,0,0,0)

15. Antonio Lindbaeck (Швеция) - 4 (0,1,1,0,2)

16. Peter Kildemand (Дания) - 1 (0,0,и,п,1)

17. Ķasts Puodžuks (Латвия)

18. Jevgeņijs Kostigovs (Латвия)



Ход гонки:

1. Woffinden, Zagar, Lindgren, Iversen

2. Janowski, Doyle, Hancock, Kildemand

3. Bogdanovs, Holder, Pawlicki, Zmarzlik

4. Vaculik, Sajfutdinow, Dudek, Lindbaeck

5. Sajfutdinow, Zagar, Doyle, Bogdanovs

6. Zmarzlik, Vaculik, Woffinden, Hancock

7. Iversen, Holder, Lindbaeck, Kildemand

8. Janowski, Pawlicki, Dudek, Lindgren

9. Dudek, Hancock, Zagar, Holder

10. Pawlicki, Woffinden, Lindbaeck, Doyle (сх3)

11. Janowski, Iversen, Vaculik, Bogdanovs (пи)

12. Sajfutdinow, Zmarzlik, Lindgren, Kildemand (пи)

13. Pawlicki, Zagar, Vaculik, Kildemand (п2)

14. Sajfutdinow, Woffinden, Janowski, Holder

15. Dudek, Doyle, Zmarzlik, Iversen

16. Bogdanovs, Hancock, Lindgren, Lindbaeck

17. Zagar, Lindbaeck, Zmarzlik (сх3), Janowski (пи)

18. Dudek, Bogdanovs, Kildemand, Woffinden

19. Pawlicki, Iversen, Sajfutdinow, Hancock

20. Doyle, Lindgren, Vaculik, Holder



Полуфиналы:

21. Pawlicki, Janowski, Woffinden, Bogdanovs

22. Dudek, Doyle, Sajfutdinow, Zagar



Финал:

23. Pawlicki, Dudek, Janowski, Doyle (сх3)