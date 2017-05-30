Доверие граждан к местным самоуправлениям на порядок выше, чем к Сейму и Кабмину, сообщает издание Neatkarīgā Rīta avīze. У руководителей самоуправлений больших городов рейтинги существенно выше, чем у депутатов Сейма, причем зависят они не от количества живущих в городе людей.

Исследовательский центр SKDS опубликовал оценку жителями страны глав самоуправлений. У некоторых из них рейтинг и коефициент узнаваемости весьма высок. Люди их знают и, в большей или меньшей мере, поддерживают. Однако Даугавпилс снова смог всех удивить.



По опубликованным "Neatkarīgā Rīta avīze" данным, мэр Янис Лачплесис доказал, что количество проживающих на территории самоуправления жителей не гарантирует большего коэффициента узнаваемости. Как оказалось в ходе опроса, о мэре Даугавпилса ничего не слышали 56,1% респондентов. Обогнали Я. Лачплесиса только мэры Екабпилса и Валмиеры.



Что касается поддержки мэра Даугавпилса, то ее выказали всего 1,2% жителей, не поддерживают главу нашего города - 8,3%, а затруднились ответить на этот вопрос 28,9% латвийцев. Таковы результаты опроса SKDS, приведенного изданием Neatkarīgā Rīta avīze.



Печально это признавать, но Даугавпилс можно назвать городом, забытым не только Богом, но и людьми. Даже в пределах такой маленькой страны как Латвия, о втором по величине городе жители толком ничего не знают (кроме того, что тут живет много русскоговорящих), не говоря уже о мэре, который вместо того, чтобы стать сильным лидером и активно защищать интересы города, оказался «невидимкой». Такая тотальная неузнаваемость говорит о том, что жителям Латвии совсем не интересно, что происходит в Латгалии, и в Даугавпилсе в частности.