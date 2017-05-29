Движение «антипрививочников» ширится, отсюда – случаи массовых заболеваний, которых можно было бы избежать, вовремя привившись. К примеру, многие страны уже сталкивались со вспышками кори, в Латвии, по данным на декабрь прошлого года, заболеваемость коклюшем выросла в 20 раз по сравнению с 2012 годом, сообщает передача «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

Календарь бесплатных вакцин для детей в Латвии – один из самых лучших в Европе, бесплатная вакцинация проводится от 12 опасных инфекционных заболеваний. В роддоме сейчас делают прививку от гепатита В – если мама инфицирована, затем следует прививка БЦЖ, то есть противотуберкулезная вакцина. Ее делают на 2-5 день, многим крохам – уже после выписки из роддома. Врач-педиатр Юлия Цируле-Галуза рассказала о ситуации с отказами от прививок:



«Отказы есть. Те, кто не хотят прививок, уже на стадии роддома говорят об этом. Если мама здорова, у нее никаких проблем нет, ребенка выписывают сразу после родов, тогда они решают: делают – не делают БЦЖ. В принципе, из всех вакцин, она наиболее чревата тем, что могут быть осложнения. Они, правда, не такие большие, там может быть немножечко гной на месте вакцины. Но иногда, в редких случаях, когда есть какое-то врожденное заболевание, это может быть опасно. Но это настолько редкие случаи, что, может быть, по Латвии несколько детей такие есть. И БЦЖ вакцина, в принципе, она одна из самых старых, и считается одна из самых неудачных, она защищает только от тяжелых форм. В то же самое время – лучше пока ничего не придумали. В некоторых странах ее не делают, там эпидемиологическая ситуация лучше, меньше пациентов с туберкулезом. У нас, к сожалению, открытые формы туберкулеза, принудительного лечения нет. Никто не может дать гарантии, что на вашего ребенка не покашляет кто-то, у кого выделяются наружу бациллы».



А потому, как полагает Юлия Цируле-Галуза, спокойней прививку сделать. После выписки из роддома прививками занимаются семейные врачи. Семейный врач Иева Брундзуле подчеркнула, что основная работа по соблюдению прививочного календаря лежит на медсестрах. В ее практике 290 пациентов-детей, и отказов от прививок – 10. Какие аргументы приводят?



«В большинстве многие что-то в интернете начитались, что-то у знакомых слышали, такая, немножко, мода пошла, что «я отказываюсь». Я думаю, что это из-за того, что очень долгое время очень четко прививались, мало отказывались, и было очень мало заболеваний, которые появляются, если не прививаться. И всем кажется, что очень все красиво. Да, но это результат того, что прививались. И, когда немножко отпустили дифтерию – было видно, сколько лет обратно, случаи смерти от дифтерии. И опять, взяли это серьезнее в руки, дифтерию прививали, и опять заболевания исчезли почти. Ну если подумать, если будем отказываться прививаться от полиомиелита, молодое поколение не помнит, что было, когда не было вакцины от полиомиелита. Это было страшно! А теперь это никто не видит, и всем кажется, что такого не может быть», - считает Иева Брундзуле.



Оба врача особо подчеркивают – да, есть дети с аллергиями, которым какие-то прививки могут быть противопоказаны. Но таких намного меньше, чем «отказников» вообще. Иева Брундзуле говорит, что иногда удается убедить родителей, которые стали жертвами «антипрививочной моды», что вакцинация нужна. С глубоко верующими родителями на эту тему говорить бесполезно.



«И сколько бы мы ни говорили, они все равно не вакцинируют, потому что они считают, что это вот так от Бога положено и всё. Одна семья есть, у которой оба ребенка переболели коклюшем, что-то еще было из детских инфекций, не говоря уже о ветрянке. То есть три инфекции, которые могли бы не переболеть, если была бы вакцинация», - рассказывает Юлия Цируле-Галуза.



Опрошенные ЛР4 мамы признали, что вакцинироваться – надо. Они говорят, что у детей и иммунитет слабый, поэтому им нужны прививки; и что вирусы сейчас намного разнообразнее.



Врачи подчеркнули, что наши вакцины качественные, но важен индивидуальный подход: ребенок должен быть здоров в день прививки, ее надо отложить, если, к примеру, бушует эпидемия гриппа... А если вдруг после первых прививок обнаружились какие-то проблемы, надо обращаться в вакцинационный кабинет Детской клинической больницы.