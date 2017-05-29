Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к руководителю фирмы «TEKS» Сергею Гусарову:

Уважаемые горожане!



Призываю вас принять активное участие в предстоящих муниципальных выборах в нашем городе!



Чем больше избирателей проголосует, тем качественней будет новый состав Думы города.



Проголосуем за профессионалов, знающих свое дело, работающих на благо всех жителей нашего любимого города!



Сделаем Даугавпилс местом достойного проживания наших горожан и гостей города, вернем городу былую славу города технического прогресса, города высокой интеллектуальной культуры.



Все на выборы! От вашей активной позиции зависит будущее ваших детей!

С уважением, Сергей Гусаров.



Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!