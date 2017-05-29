3 июня по всей Латвии пройдут выборы в самоуправления. В этот день каждый из нас имеет возможность принять участие в выборе судьбы Даугавпилса на ближайшие 4 года. Для того, чтобы в Даугавпилсе произошли перемены, и город наконец-то взял вектор на развитие, каждый житель Даугавпилса, имеющий право голоса, должен осознать важность своего участия в выборах.

Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к Михаилу Пупиньшу.



Михаил Пупиньш, руководитель Латгальского зоосада, ведущий исследователь департамента экологии Даугавпилсского университета, доктор биологии:

"Я уверен, что нужно придти на выборы и проголосовать за тех, кому Вы доверяете. Только если мы сами участвуем в нашей жизни, в ней может что-то меняться!"



Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!