Чем ближе к выборам, тем чаще в разговорах на улицах Даугавпилса слышишь, что нынешняя власть города опять оказалась не тем, что искали горожане четыре года назад.
Здесь речь даже не о социологических опросах - они только подтверждают эту динамику - а о тех словах и мыслях людей, которые слышны на улицах, когда люди говорят не "на камеру", не "для печати", не на "встрече в Думе", а друг с другом, в более доверительной обстановке.
И вот что выясняется, даже сотрудники самоуправления готовы пойти на риск собственным рабочим местом, чтобы все-таки привнести в жизнь Даугавпилса позитивные изменения. Слишком многим памятен "мусорный коллапс" 2014 года. Очень многие запомнили десятки случаев конкурсов "для своих", или работу без результата - направленную только на получение зарплаты и на прожигание бюджетов. Ладно бы, город при этом развивался - но нет, стагнация. Это отмечают даже работники муниципальных предприятий, не говоря уже о тех горожанах, кто от думской власти далек и сталкивается с нею только по результатам работы ее представителей.
Четыре года назад нынешняя власть пришла в думу на волне "протестных настроений" - широко и громко критиковались действия прежнего мэра, а кандидаты уверенными голосами обличали ошибки предшественников и клялись решить вопросы немедленно, придя к власти. Интересно, что в Даугавпилсской думе даже на первых порах и сложилась безоппозиционная коалиция, то есть, общую программу разделяли все депутаты. Да и потом, после выхода из коалиции части депутатов, они не могли сколь-нибудь значительно повлиять на работу думы.
Итак, если политическая среда для принятия решений была очень благоприятной, то, как спрашивают многие горожане, где результаты? Почему не сделано ровным счетом ничего из того, что было обещано 4 года назад? Почему нынешняя городская власть, критиковав мэра прошлого, не просто повторила, а приумножила те действия, за которые его (ее) когда-то сами же критиковали? Как может сейчас партия мэра города обещать все те же блага, что и перед предыдущими выборами? Надежда на плохую память людей? Или циничная уверенность в безнаказанности?
Это зависит от горожан, которые пойдут или не пойдут на избирательные участки. И чем меньше людей придет голосовать, с тем большей уверенностью можно говорить, что именно пассивные жители подпишут городу приговор в виде затяжной стагнации. Выбор остается за каждым.
И вот что выясняется, даже сотрудники самоуправления готовы пойти на риск собственным рабочим местом, чтобы все-таки привнести в жизнь Даугавпилса позитивные изменения. Слишком многим памятен "мусорный коллапс" 2014 года. Очень многие запомнили десятки случаев конкурсов "для своих", или работу без результата - направленную только на получение зарплаты и на прожигание бюджетов. Ладно бы, город при этом развивался - но нет, стагнация. Это отмечают даже работники муниципальных предприятий, не говоря уже о тех горожанах, кто от думской власти далек и сталкивается с нею только по результатам работы ее представителей.
Четыре года назад нынешняя власть пришла в думу на волне "протестных настроений" - широко и громко критиковались действия прежнего мэра, а кандидаты уверенными голосами обличали ошибки предшественников и клялись решить вопросы немедленно, придя к власти. Интересно, что в Даугавпилсской думе даже на первых порах и сложилась безоппозиционная коалиция, то есть, общую программу разделяли все депутаты. Да и потом, после выхода из коалиции части депутатов, они не могли сколь-нибудь значительно повлиять на работу думы.
Итак, если политическая среда для принятия решений была очень благоприятной, то, как спрашивают многие горожане, где результаты? Почему не сделано ровным счетом ничего из того, что было обещано 4 года назад? Почему нынешняя городская власть, критиковав мэра прошлого, не просто повторила, а приумножила те действия, за которые его (ее) когда-то сами же критиковали? Как может сейчас партия мэра города обещать все те же блага, что и перед предыдущими выборами? Надежда на плохую память людей? Или циничная уверенность в безнаказанности?
Это зависит от горожан, которые пойдут или не пойдут на избирательные участки. И чем меньше людей придет голосовать, с тем большей уверенностью можно говорить, что именно пассивные жители подпишут городу приговор в виде затяжной стагнации. Выбор остается за каждым.
И то-что кого то изберут, тоже сомнений нет. Однако, тут кого бы не избрали, им предстоит юзать в огороженной флажками помойке. И по сути, по фиг кто это будет, - обгадившиеся в хлам Мирский с Лачплесисом или, новоиспечённое недоразумение, мутный Эйгим. Ни кто из них, не в состоянии переломить ситуацию в городе - и в следствии собственной никчёмности и в следствии того, что тупо не дадут.
А по сему, пойдёте вы голосовать или нет, ожидать чуда не надо, у вас и так достаточно разочарований и обломов, что бы добавлять туда, ещё один.
сподручнее.Так и здесь.А вы друзья как не садитесь в музыканты не годитесь.
Голосуем не за людей, а за списки. В каждом есть несколько достойных людей, но в основном типа "светкикандидат".
Да и две трети списков - лажа полная: христиано-демоктаты, русские союзы, юрмальские альтернативы, венотыбы, и всякие там "от сердца", мусу пaртии, годс калпоты вообще не рассматриваются!
Типа хрен вам в салазки, не сможете вы опровергнуть тех, кто поёт под дуду.
Свобода слова и высказываний, в действии. Интересно, есть ли придел той мерзости, на которую готовы пойти стряпчие с этого "портала", в достижении установленных спонсором задач?