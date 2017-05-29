23 мая 2017 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) в рамках Дней белорусской культуры открылась выставка картин студии самодеятельных художников «Колоритный мир». Этот день проходил под знаком Евфросинии Полоцкой - покровительницы и небесной заступницы земли белорусской.

Центр белорусской культуры проводит много разноплановых мероприятий, приуроченных к Дням белорусской культуры. Одно из них – это открытие выставки. В Белорусском доме давно и плодотворно сотрудничают с местными художниками. Здесь неоднократно проводились многочисленные как персональные, так и сборные выставки самодеятельных художников. Совсем недавно при ЦБК начала работать художественная студия «Колоритный мир» под руководством Велты Лоце, объединившая непрофессиональных художников нашего города.

На выставке представлены более 60 картин мастеров, которые уже знакомы ценителям искусства по предыдущим выставкам – Велты Лоце, Ефросинии Леле, Петра Лавренова; а также посетители открыли для себя новое имя художника Бориса Борисова, картины которого впервые были публично представлены широкому зрителю в ЦБК.

Все вышеперечисленные художники в своих выступлениях рассказали о себе, о своих картинах, о том, как каждый из них стал на творческую стезю. У каждого мастера свой стиль и почерк, своя техника живописи, но все работы проникнуты неподдельной любовью к родному краю, к своей малой родине, к родной природе и людям. Об этом, об их мастерски выполненных работах, о важнейшей роли искусства в жизни человека и многом другом говорили на выставке руководитель ЦБК Жанна Романовская, методист Мария Пометько, старейший работник культуры Евгения Гуляева и многие другие гости вечера.

Мероприятие сопровождали музыкальные номера. Хоровая капелла ЦБК “Спадчына” (худ.руководитель Яна Юзефович) исполнила несколько новых белорусских песен; также прозвучала песни в исполнении Алины Калиной и семейного дуэта Виктории и Виталия Михайловских; было много стихов и проникновенных слов. А потом все желающие смогли пообщаться с художниками поближе и оставить запись в книге отзывов.

Выставка «Колоритный мир» будет открыта до 22 июня 2017 года (с 9.00 до 17.00) по адресу: г.Даугавпилс, ул. Алеяс, 68. Вход бесплатный.