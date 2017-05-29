На днях в редакцию портала nasha.lv обратились возмущенные и расстроенные жители домов на ул. Страдниеку и Добелес. Их детей перед самыми летними каникулами лишили детской площадки. Ситуацию они изложили в письме:

«Примерно лет 5 назад была программа, по которой по городу ставили детские площадки. В нашем дворе для детей ее тоже оборудовали. Поставили качели на 2 человека, горку, песочницу, скамейки, даже обнесли всё бордюром. Недавно (где-то месяц назад) ее как раз перед летним сезоном покрасили. А уже в среду, 24 мая, площадку снесли работники ПЖКХ.



Оказалось, что земля под ней частная. Раньше, насколько мы знаем, она вроде была городской, потом ее как-то кто-то выкупил. Но вопрос с детской площадкой на этой земле не решили!



Как же так? Дума запросто могла решить вопрос с частником, который захотел, чтобы территорию освободили. Он предлагал городу взять участок под площадку в аренду или выкупить, то есть урегулировать вопрос можно было. Если, конечно, было бы желание. Но по нашей информации, Дума (и ПЖКХ) даже не пыталась ничего сделать, чтобы сохранить для детей место для игр. Больше детскую площадку вблизи наших домов оборудовать просто негде. И вот получается, что летние каникулы наши дети (а их в нашем дворе много) встречают без площадки. А все из-за равнодушного отношения и халатного выполнения думой своих обязанностей!»



Ситуация с детской площадкой достаточно сложная. С одной стороны частник, желающий получить выгоду несмотря ни на что, с другой — дума, не считающая детей и площадку приоритетом, а потому не желающая напрягаться и решать возникающие проблемы. А между этих двух огней оказались дети — малыши, которым больше негде играть, а чтобы покачаться на качелях, нужно искать площадки в других дворах или ехать в центр города в парк.