Вчера, 27 мая, в микрорайоне Химия в Даугавпилсе состоялось торжественное открытие памятника солдатам, погибшим в Афганской войне. В честь открытия в этот же день в городе состоялся и концерт.

Напомним, что инициаторами установки памятника в сквере на ул. Ятниеку стали Даугавпилсский центр реабилитации воинов-афганцев «Саланг» и общество ветеранов десантников Латвии "ДИНАБУРГ". Для сотен даугавпилчан это важное событие, напоминающее не только и не столько о самой войне, сколько о погибших товарищах. Десять лет — с 1979 по 1989 год — продолжалось пребывание «Ограниченного контингента советских войск» в далекой южной республике. 400 жителей Даугавпилса и района участвовали в боевых действиях, девять из них пали смертью храбрых.



Отметим, что монументы в честь воинов–интернационалистов уже есть в Риге, Резекне, Лудзе — а в Даугавпилсе возвести таковой предлагалось еще с 2013 года. Общие расходы на изготовление и установку памятника в нашем городе составили 19 800 евро.