Сотрудники Криминальной полиции Даугавпилсского участка при проверке оперативной информации о возможном хранении и реализации нелегального топлива провели в двух гаражах обыски. Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), всего полицейские изъяли 2 900 литров дизельного топлива неизвестного происхождения.

По данным ЛРУП, обыски провели 24 мая. В гараже у мужчины 1986 г.р. нашли 10 емкостей с нелегальным топливом. Всего стражи порядка изъяли 2 200 литров. В тот же день был проверен гараж жителя Даугаписла 1987 г.р. В итоге у него изъяли еще 700 литров дизельного топлива без соответствующих документов.



Начато следствие.