В последнее время на то, что вода в многоквартирных домах стала грязной и мутной, жаловались жители Краславы. Они сами отправили образцы на анализ, и оказалось, что концентрация железа превышена в десять раз, сообщает LTV.

Запах, вкус, цвет, концентрацию железа и другие показатели, согласно правилам Кабинета министров, хотя бы четыре раза в год должна проверять управляющая компания совместно с научными институтами. В Краславе в последний раз качество воды проверяли 15 марта, и опасных для здоровья бактерий не нашли.



Вода в Краславу приходит из подземной глубинной скважины, и образцы воды берут в четырех местах — школах и детских садах. Однако в последние месяцы жаловались жильцы многоквартирных домов: люди сами отправили образцы на проверку, и оказалось, что содержание железа в десять раз превышает норму.



Валерий Маслов, председатель правления Krāslavas nami, указал, что образец воды взяли в подвале дома, «где также есть участок трубы, и эта труба могла заржаветь».



По результам проверок компания Krāslavas nami на этих объектах промыла трубы. В одном доме проблему устранили, во втором профилактику повторят.



Семь лет назад в городе поставили новое оборудование для очистки сточных вод, а также удаления железа из питьевой воды, и реконструировали часть системы водоснабжения. Повышенное содержание железа встречается в трубах, которые быстро стареют и ржавеют, а также на участках, где вода долго стоит.



В Краславе воду потребляют в среднем 8 тысяч человек.



Чтобы сохранить качество воды в пределах нормы, предприятие Krāslavas nami постепенно очищает наружные трубы, даже те, где раньше значительных отступлений от требуемых показателей не было.