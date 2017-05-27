Кинокритики и журналисты неоднозначно приняли фильм режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", вошедший в основной конкурс 70-го международного Каннского фестиваля, пишут украинские Вести.
Картина снята на русском языке, в ее производстве принимали участие шесть стран — Украина, Россия, Франция, Германия, Литва и Нидерланды, пишут Вести. Мировая премьера фильма состоится на фестивале вечером в четверг, 25 мая. Накануне для критиков и прессы прошел предпремьерный показ. Как пишет "Интерфакс", после окончания картины, которая длится 2,5 часа, послышались аплодисменты, которые были практически заглушены улюлюканьем и недовольными возгласами. Не все зрители досмотрели ленту до конца — некоторые стали покидать зал уже через полчаса после ее начала.
В основу фильма положена одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, который женился на молодой девушке. У Лозницы героиня получает назад посылку, которую отправляла мужу в тюрьму. После этого женщина отправляется туда, чтобы узнать о его судьбе. Действие перенесено в современную Россию.
По словам режиссера, "Кроткая" — фильм о судьбе женщины. "Действие перенесено в наши дни. Это даже не весьма вольная интерпретация, это вообще очень далеко от Достоевского, но это "Кроткая", — пояснил Лозница. Он отметил, что, когда писал сценарий, "герои, которые начали выскакивать, сами по себе возникать из этого темного угла, поменяли все: весь ход действия и развязку".
"Я хотел сделать фильм, в котором героиня в конце совершает поступок, который мы от нее не ожидаем, но оказалось, что в этом пространстве это сделать сложно", — признался создатель картины.
Подробнее о картине и реакции на нее в Каннах написал портал Кинопоиск, чья публикация заканчивается так:
Журналист из Los Angeles Times подходит к нам, группе русских журналистов, обсуждающих фильм после показа, и спрашивает: «Скажите, в России и правда всё так?» Отвечаем не сразу. Да, тюрьмы переполнены, как и в Штатах. Это как раз американский коллега понимает. Но вот что его интересует больше: «Неужели у вас нет людей, которые могли бы помочь героине? Гипотетически?» Безусловно, они есть. И фонды, и волонтеры, и правозащитники — все это есть. И не такие карикатурные, как у Лозницы. Американец выдыхает: «Вот и я думаю: вроде две России, но у Звягинцева она какая-то живая, а тут совсем безнадега».
Напомним, пишут Вести, что Сергей Лозница является режиссером фильма "Майдан" о событиях в Киеве конца 2013-го — начала 2014 года.
Как сообщал BaltNews.lv, съемки фильма "Кроткая проходили также в Даугавпилсе.
В основу фильма положена одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, который женился на молодой девушке. У Лозницы героиня получает назад посылку, которую отправляла мужу в тюрьму. После этого женщина отправляется туда, чтобы узнать о его судьбе. Действие перенесено в современную Россию.
По словам режиссера, "Кроткая" — фильм о судьбе женщины. "Действие перенесено в наши дни. Это даже не весьма вольная интерпретация, это вообще очень далеко от Достоевского, но это "Кроткая", — пояснил Лозница. Он отметил, что, когда писал сценарий, "герои, которые начали выскакивать, сами по себе возникать из этого темного угла, поменяли все: весь ход действия и развязку".
"Я хотел сделать фильм, в котором героиня в конце совершает поступок, который мы от нее не ожидаем, но оказалось, что в этом пространстве это сделать сложно", — признался создатель картины.
Подробнее о картине и реакции на нее в Каннах написал портал Кинопоиск, чья публикация заканчивается так:
Журналист из Los Angeles Times подходит к нам, группе русских журналистов, обсуждающих фильм после показа, и спрашивает: «Скажите, в России и правда всё так?» Отвечаем не сразу. Да, тюрьмы переполнены, как и в Штатах. Это как раз американский коллега понимает. Но вот что его интересует больше: «Неужели у вас нет людей, которые могли бы помочь героине? Гипотетически?» Безусловно, они есть. И фонды, и волонтеры, и правозащитники — все это есть. И не такие карикатурные, как у Лозницы. Американец выдыхает: «Вот и я думаю: вроде две России, но у Звягинцева она какая-то живая, а тут совсем безнадега».
Напомним, пишут Вести, что Сергей Лозница является режиссером фильма "Майдан" о событиях в Киеве конца 2013-го — начала 2014 года.
Как сообщал BaltNews.lv, съемки фильма "Кроткая проходили также в Даугавпилсе.
Как прошла премьера фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
Фильм Лозницы — публицистическое высказывание о современной России или, точнее, о постсоветском пространстве, о достоевских безднах, которые разверзлись на этой территории и с роковой неизбежностью заполняются злом. Центром притяжения на этом заколдованном пространстве испокон веков является тюрьма — огромное здание, охраняемое и обслуживаемое безотказной, никогда не дающей сбоев бюрократической машиной. Здание, куда невозможно попасть и откуда нельзя вырваться: в этом имеет полную возможность убедиться Кроткая, главная героиня картины, приехавшая сюда в поисках потерянного в тюремном лабиринте мужа.
Кроткая, скупо, но мощно сыгранная Василиной Маковцевой, проходит все круги кафкианского (или сорокинского) ада, который представляет собой мегапроекцию отечественной флоры и фауны, истории и культуры. Мы встречаем здесь побитых жизнью и готовых бить первого встречного ментов, падших женщин и бандерш, сводниц и сводников, персонажей криминального «малинника» и штатных борцов то ли за права человека, то ли как раз с этими правами. Все они населяют зону, окружающую тюрьму и фактически с ней сливающуюся в единый фантасмагорический образ тотального беспредела.
Амбициозный глобализм этой структуры заставляет Лозницу резко порвать с хорошо знакомыми ему документальными традициями и пойти по рискованному пути гротеска, проложенному многими великими и менее великими, в том числе и Рязановым в позднем периоде «Старых кляч». Так что предложенное сравнение с «Нелюбовью» поворачивается вспять, а появление Лии Ахеджаковой в образе фальшивой правозащитницы выглядит знаковым, хотя и не вполне справедливым: по сути, актриса играет жестокую пародию на самое себя.
В «Кроткой» собрано много замечательных актеров разных школ — «Коляда-театра», Театра.doc и других: назовем Марину Клещееву, Розу Хайруллину, Бориса Каморзина, Валериу Андриуцэ. Сказать, что из них получился слаженный ансамбль, будет неправдой, и скорее верно то, что режиссер сознательно стремился к эклектике: это особенно заметно в театрализованном, по-брехтовски аранжированном финале. Смотреть это кино трудно, даже мучительно, потому что это не фильм в чистом смысле, а сон о больной стране, которая беспробудно спит и видит себя изнасилованной — и не хочет проснуться, потому что явь еще страшнее ночного кошмара.
Параллельные программы Каннского фестиваля
«Кроткая» вызвала смешанные реакции, однако не следует путать их с провалом, как поспешили отрапортовать некоторые российские медиа, специализирующиеся на разоблачении «русофобии». На моей каннской памяти много реальных провалов, в данном же случае можно говорить о том, что появился новаторский, спорный по своим художественным решениям фильм, который не может быть сразу всеми принят. Такими были на 50-м Каннском фестивале «Забавные игры» Михаэля Ханеке. Кстати, соотечественники тоже не раз упрекали замечательного режиссера в «австрофобии», во многом подтолкнув его к тому, чтобы перебраться работать во Францию. Лозница, впрочем, уже давно живет не на экс-территориях СССР, а в Германии, но при этом работает, как большинство международных режиссеров, в системе копродукций. В создании «Кроткой» финансово участвовали кинокомпании Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Польши, Украины и России.
Русофобский фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", показанный в рамках Каннского кинофестиваля, был освистан публикой. По окончании пресс-просмотра зал начал свистеть и кричать "бу!", а аплодисменты, как утверждается, были довольно жидкими
АВТОР
Холмогоров Егор
Лозница, в принципе, не ахти какой талантливый режиссер, в данном случае решил продемонстрировать публике низкопробную карикатуру на Россию..................Из российских звезд на роль была приглашена одиозная Лия «прости нас, Украина, мы сбили Боинг» Ахеджакова. Даже первые просочившиеся в сеть фотографии со съемочной площадки показывали, что Лозница хочет представить нашу страну сборищем гротескных дегенератов, алконавтов и садистов, которые мучат несчастную героиню........Это, к сожалению, не значит, что спрос на русофобию упал. Просто Европу снова интересует более утонченное, культурно развитое, с эстетическими завитушками наше собственное русосамоедство. Настоящими рукоплесканиями, в противоположность фильму Лозницы, встречена была «Нелюбовь» Звягинцева..........Носителям примитивного майданного сознания, впадающим в идиотизм своей самоизоляции, ничего подобное, конечно, не под силу.
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"Андрей Плахов Родился в 1950 году в Староконстантинове Хмельницкой области УССР. В 1972 году окончил механико-математический факультет Львовского государственного университета. В 1978 году — киноведческий факультет ВГИКа (мастерская С. Комарова). В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению о творчестве Лукино Висконти. Преподавал кинокритику во ВГИКе. С 1977 по 1988 год работал редактором отдела телевидения в газете «Правда». С 1986 по 1990 год — председатель Конфликтной комиссии по творческим вопросам и секретарь правления СК СССР. С 1991 года по настоящее время — кинообозреватель газеты «Коммерсантъ-daily».
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"Андрей Плахов Родился в 1950 году в Староконстантинове Хмельницкой области УССР. В 1972 году окончил механико-математический факультет Львовского государственного университета. В 1978 году — киноведческий факультет ВГИКа (мастерская С. Комарова). В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению о творчестве Лукино Висконти. Преподавал кинокритику во ВГИКе. С 1977 по 1988 год работал редактором отдела телевидения в газете «Правда». С 1986 по 1990 год — председатель Конфликтной комиссии по творческим вопросам и секретарь правления СК СССР. С 1991 года по настоящее время — кинообозреватель газеты «Коммерсантъ-daily».