В этом политическом сезоне дума Даугавпилса отметилась рядом скандалов. Самым громким же стало уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой по факту политической коррупции, при котором с должности главы города был незаконно снят Рихард Эйгим.

Громкий скандал неоднократно привлекал внимание ведущих СМИ государства. Материалы выходили на экранах государственных телеканалов, на страницах центральных изданий и в эфирах ведущих радиостанций. Нам удалось получить комментарий свидетелей данного уголовного дела, которые представлены в аудио программе «Народные новости».