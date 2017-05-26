Ожидания общества в отношении пенсий и социальных услуг в Латвии высокие, при этом готовность участвовать в улучшении системы своими налогами критически низкая. Такое мнение в организованной Министерством благосостояния дискуссии "Вызовы для системы социального страхования" высказали социологи.
Большая часть общества все еще считает неуплату налогов оправданной. Эксперты частично объясняют это недоверием к власти и уверенностью в том, что избежать наказания можно довольно легко.
В целом с системной точки зрения латвийская пенсионная система оценивается как жизнеспособная в долгосрочной перспективе, но важным вызовом является адекватность размера пенсий, считают участники дискуссии. 30% плательщиков взносов соцстрахования платят их с минимальной или еще более низкой зарплаты, 13,6% — в льготном режиме.
Дополнительное влияние на соцстрахование оказывает также теневая экономика, и появление новых форм работы в будущем будет все больше влиять на систему соцстрахования.
Как отмечает Министерство благосостояния, режим налога с микропредприятий в определенном размере способствовал созданию новых рабочих мест, особенно в начальный период его введения, а также стимулировал выход предпринимателей из теневой экономики Однако он вызвал также многие риски для социальной защиты и неблагоприятное влияние на продуктивность народного хозяйства.
Общество открыто для взаимной поддержки, помощи и солидарности, но в большой мере на эту готовность делиться влияет средний низкий уровень доходов и то, что большой части общества сложно покрывать основные расходы.
В целом с системной точки зрения латвийская пенсионная система оценивается как жизнеспособная в долгосрочной перспективе, но важным вызовом является адекватность размера пенсий, считают участники дискуссии. 30% плательщиков взносов соцстрахования платят их с минимальной или еще более низкой зарплаты, 13,6% — в льготном режиме.
Дополнительное влияние на соцстрахование оказывает также теневая экономика, и появление новых форм работы в будущем будет все больше влиять на систему соцстрахования.
Как отмечает Министерство благосостояния, режим налога с микропредприятий в определенном размере способствовал созданию новых рабочих мест, особенно в начальный период его введения, а также стимулировал выход предпринимателей из теневой экономики Однако он вызвал также многие риски для социальной защиты и неблагоприятное влияние на продуктивность народного хозяйства.
Общество открыто для взаимной поддержки, помощи и солидарности, но в большой мере на эту готовность делиться влияет средний низкий уровень доходов и то, что большой части общества сложно покрывать основные расходы.
Что видят те, кто всю жизнь честно платил налоги?
Они не видят заботы со стороны государства, ибо тот социальный пакет, который существует в стране, о нём даже не прилично говорить. А пенсии? Ребят, человек всю жизнь отработавший и плативший налоги со средне статистической получки, получает в лучшем случаи 300-350 евро. И как на такое прожить?
Латвия, это вообще уникальный случай, но, даже в марионеточной стране, плотно сидящей на внешнем управлении, старикам и детям нужно платить достойное содержание. В противном случаи, дети вырастут и забьют болт на уплату налогов, ибо они уже будут знать, на примере своих родителей, что государству нас-рать на то, как те живут в старости. Так вот, дети выросли и власть получила то, чего заслуживала.
Всё равноценно, - каким является отношение власти к жителям страны, таким будет и отношение людей, к стране проживания.(это аксиома)