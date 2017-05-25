Вчера в Даугавпилсе прошли предвыборные дебаты Латвийского телевидения с кандидатами на пост мэра Даугавпилса.

В ходе дебатов у оппонентов была возможность задавать друг другу вопросы. Одним из наиболее частых вопросов к Янису Лачплесису был вопрос, касающийся развития аэропорта.



Напомним, накануне прошлых выборов одним из приоритетов Яниса Лачпелсиса было развитие аэропорта. Об этом он неоднократно заявлял в теле и радио эфирах.



Как видят горожане, за 4 года аэропорт так и не сдвинулся с мертвой точки. Никаких перемен кроме частой смены руководителей за последние годы так не произошло. Поглощая из года в год бюджетные средства, взлетная полоса Даугавпилсского аэропорта заросла точно также, как и отношение Яниса Лачплесиса.



Удивлением для всех, кто в эфире LTV интересовался у градоначальника причинами нереализации проекта аэропорта, стал ответ Яниса Лачплесиса, в котором он сказал, что аэропорт в приоритетные планы не ставил.



Предлагаем горожанам оценить сказанное Янисом Лачплесисом накануне выборов 2013 года и во время предвыборных дебатов Латвийского телевидения в Даугавпилсе 24 мая 2017 года.