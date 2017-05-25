Сегодня, 25 мая, в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открылась выставка фотографий художника Леонида Баулина (1945-2002).

В 2005 году в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открылся зал, носящий имя этого талантливого художника и графика. Вдова Л. Баулина Ванда Баулина составила полный каталог произведений художника и много делает для продвижения творчества покойного супруга в Риге и за пределами Латвии.



Леонид Баулин родился в России, но вся его сознательная жизнь связана с Даугавпилсом. Он закончил Латвийскую Художественную академию, занимался живописью, графикой, сценографией, оформлением интерьеров и городской среды. Л. Баулин преподавал в художественной школе и в возродившейся в 1992 году Saules skola. Работы художника находятся в Национальном художественном музее Латвии, в музее Латвийского союза художников, в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее, а также в частных коллекциях в Латвии, России, Австрии, Норвегии, Польше.



Открывшаяся ыставка позволит познакомиться с еще одной гранью художественного мира Л. Баулина: будут представлены фотографии Даугавпилса, сделанные художником в 80-ые годы прошлого века.



Выставка продлится до 31 августа 2017 года.