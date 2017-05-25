Группа депутатов сейма от Нацблока в очередной раз предлагает ужесточить языковые репрессии. Их поправки к Кодексу об административных нарушениях сейм начнет рассматривать на пленарном заседании сегодня, 25 мая.

Закон запрещает работодателям и должностным лицам заключать трудовой договор с работником, если тот не владеет латышским языком на уровне, необходимом для выполнения профессиональных и служебных обязанностей. Сейчас за это полагается штраф от 140 до 350 евро. При повторном нарушении в течение года — от 280 до 700 евро для физических, от 700 до 1400 евро — для юридических лиц.



Авторы поправок считают эти суммы недостаточными. Для работодателя, если он является юридическим лицом, предлагается установить штраф от 700 до 3000 евро, а при повторном нарушении — от 1500 до 5000 евро.



В том же духе выдержаны и прочие поправки. Сегодня неиспользование государственного языка в необходимом объеме для выполнения профессиональных и служебных обязанностей карается штрафом от 35 до 280 евро, а при повторном нарушении в течение года — от 280 до 700 евро. Депутаты Нацблока хотят повысить потолок штрафа уже при первом нарушении до 700 евро.



Кроме того, предлагается смещать с занимаемого поста должностное лицо, если оно повторно нарушит эту норму закона.



До сих пор штрафы предусматривались за необеспечение перевода общественных мероприятий на латышский язык: от 35 до 70 евро, а за повторное нарушение — от 70 до 140 евро. Считая, видимо, этот вопрос сверхактуальным для судеб латышского языка, авторы поправок предлагают поднять планку штрафа для юридических лиц до заоблачных высот: до 8 000 евро — при первом нарушении, до 14 000 евро — при повторном в течение года!



Будут ли эти новации приняты, покажет время (пока речь идет только о передаче поправок на рассмотрение в юридическую комиссию сейма).