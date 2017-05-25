20 мая в Саласпилсе состоялся ежегодный международный 8.Atklātais Salaspils Karatē Kauss. В чемпионате приняли участие 250 спортсменов из Латвии,Литвы,Эстонии,Беларуси.Кубок Саласпилса проводился по КАТА (показательные выступления) и КУМИТЕ (поединки).

SOCHIN каратэ клуб (президент Сергей Иванько) представляли 6 спортсменов.Двое спортсменов работали в судейском корпусе.

Результаты Кубка Саласпилса следующие.

В кумите (поединки) Денис Куранов в категории юниоров (U-18) достойно проведя все бои c сильными соперниками стал чемпионом - 1 место (золото).

Сергей Паулиньш (U-18 -76 кг) по кикен также стал первым - золото.

Выступая в КАТА Данила Губанов,в категории миникадетов (U-14),соревнуясь с лучшими катистами из Саласпилса занял 2 место (серебро).

В кумите Данила не стал на пьедестал,но учитывая у него наличие только желтого пояса,получил отличный опыт.

Арманд Гросберг в поединках ,в категории кадеты (U-16),в когорте опытных соперников завоевал бронзу - 3 место.

Глеб Йодчик в кумите (U-10) первоначально выступал не впечатляя,однако собрался и заработал бронзу - 3 место.

К сожалению в поединках проиграл Дмитрий Носков (U-12),но проиграл достойно ,сильным соперникам по хантей ( с нулевым счетом ,по решению судей).Это замечательный опыт для дальнейших побед Дмитрия.

По оценке главного судьи чемпионата Игоря Пономаренко отлично показали себя, как судьи по категориям, Адиса Иванько и Сергей Кудлис. Татами № 3 (бригада Алисы) по оценке тренеров заняла первое место.

Из 28 клубов и спортивных организаций SOCHIN занял 13 место.

У спортсменов SOCHIN впереди серьезное событие - 2-х дневный семинар мастера Садасшиге КАТО 9 дан,который пройдет в Клайпеде 27-28 мая.



SOCHIN выражает благодарность за поддержку в соревнованиях Спортивному Департаменту г. Даугавпилса,и родителям спортсменов - Юрию Кудлису и Василию Йодчику.