3 июня состоятся выборы в самоуправления Латвии.

В этот день в Даугавилсе избирательные участки будут работать с 7.00 до 22.00. Голосовать ители должны идти на тот участок, за которым они закреплены. Письма с данной информацией каждый избиратель получил заранее.



Также у избирателей есть возможность проголосовать заранее. Сделать это можно на протяжении трех дней до выборов, в определенное время:



31 мая с 17.00 до 20.00;



1 июня с 9.00 до 12.00;



2 июня с 10.00 до 16.00.



Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут попасть на участок, с 29 мая могут подать заявку и проголосовать с места своего прибывания. Для этого избирателю в день выборов следует находится на территории своего участка.

Жители находящиеся за границей, голосовать не могут.