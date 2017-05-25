 3 июня состоятся выборы в самоуправления Латвии. 

 В этот день в Даугавилсе избирательные участки будут работать с 7.00 до 22.00. Голосовать ители должны идти на тот участок, за которым они закреплены. Письма с данной информацией каждый избиратель получил заранее.

Также у избирателей есть возможность проголосовать заранее. Сделать это можно на протяжении трех дней до выборов, в определенное время:

31 мая с 17.00 до 20.00;

1 июня с 9.00 до 12.00;

2 июня с 10.00 до 16.00.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут попасть на участок, с 29 мая могут подать заявку и проголосовать с места своего прибывания. Для этого избирателю в день выборов следует находится на территории своего участка.
 Жители находящиеся за границей, голосовать не могут.