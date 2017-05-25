Инета Радевича впервые посетила Даугавпилс в качестве нового президента Легкоатлетического союза Латвии.

Именитая латвийская спортсменка завершила карьеру в 2012 году. На счету прыгуньи в длину золото чемпионата Европы-2010, бронза мирового первенства 2011, 4 место на лондонской Олимпиаде. Обладатель национального рекорда она трижды становилась лучшей спортсменкой Латвии. Признаётся, что с достижениями даугавпилсских легкоатлетов хорошо знакома. Уроженка Краславы Инета часто приезжала в Даугавпилс на соревнования и всегда готовилась к сильной конкуренции.



Ознакомившись с проектом строительства легкоатлетического комплекса на берегу озера Шуню в микрорайоне Новый Форштадт, спортсменка порадовалась, т.к. считает, что легкоатлетические базы должны быть в каждом регионе.



Напомним однако, что поддержка спорта осуществляется нашей думой весьма странным способом. Недавно Федерация футбола Латвии пригрозила расторгнуть сотрудничество с Даугавпилсом. А все из-за нерационального использования финансирования.