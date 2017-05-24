Чаще всего нарушают закон в Дундагском крае — 38,13 на тысячу жителей. Второе и третье места занимают Яунелгавский (33,79) и Балтинавский (33,16) края.

Среди городов государственного значения «лидер» по числу преступлений — Екабпилс (31,02), меньше всего — в Лиепае (12,43 случая на тысячу человек). В Даугавпилсе количество преступлений составляло 27,18 случаев на 1000 жителей, а в Даугавпилсском крае - 19,77. На окраине Латгалии преступность значительно выше. Количество преступлений в Лудзенском районе, например, составляет 30,80 случаев на 1000 жителей, а в Зилупском крае -33,02. Одной из причин высокого уровня преступности является неблагополучная экономическая ситуация и высокая безработица.