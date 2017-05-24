Пограничники Латвии в сотрудничестве с белорусскими коллегами в Даугавпилсском крае у трех контрабандистов нашли 120 000 контрабандных сигарет, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Проверяя полученный сигнал и выполнив поисковые мероприятия, пограничники в Каплавской волости в 15 метрах от государственной границы задержали трех мужчин без документов удостоверения личности и специальных пропусков.



При задержании поддержку оказали белорусские коллеги, которые через границу заметили правонарушителей, после чего голосом и предупредительными выстрелами остановили контрабандистов. Недалеко от места событий пограничники нашли восемь упаковок, завернутых в черную пленку. В сумме было обнаружено 120 000 сигарет белорусской акцизной марки, их себестоимость примерно 12 000 евро.



Двое из задержанных ранее уже попадали в круг зрения пограничников, когда в начале мая были административно наказаны за нарушение режима полосы приграничного района. На мужчин 1983, 1988 и 1991 г.р. оформлены протоколы административной провинности, по факте контрабанды сигарет начат уголовный процесс.