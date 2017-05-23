На прошлой неделе в СМИ распространились две неприятные для граждан Латвии новости. Сначала демографы заявили, что при сохранении нынешних тенденций латыши могут исчезнуть через сто лет. А следом бывший министр иностранных дел страны Янис Юрканс, характеризуя положение дел в стране, сказал, что «Бог ушел из Латвии».

Эра «большого хапка»



Даугавпилс вступил в 1990-е густонаселенным городом (по латвийским меркам, конечно): почти 130 тысяч человек. Алексей Провиденко, бывший депутат Верховного Совета Латвийской Республики, а также бывший исполнительный директор Думы Даугавпилса, рассказал «Ленте.ру», что тогда город располагал серьезной промышленной базой — несколькими десятками крупных предприятий. «Всего в Даугавпилсе насчитывалось 47 тысяч аттестованных рабочих мест. Это означает, что у трудящихся на данных предприятиях были достойные условия труда, столовые, душевые, здравпункты, профилактории, пионерские лагеря, детские сады для своих отпрысков и прочие блага. Одно такое рабочее место по нынешним меркам стоит 70-80 тысяч евро. И сравните с тем, что сейчас, — нынче в Даугавпилсе в промышленной сфере занято (за вычетом работников железной дороги) примерно пять тысяч человек. Таким образом, получается, что убытки города от уничтожения промышленности составили без малого 3 миллиарда евро. Из предприятий советского времени сохранились лишь Локомотиворемонтный завод да Завод приводных цепей. И работают они с мощностью в разы меньшей, чем раньше», — сетует Провиденко, написавший в свое время книгу «Даугавпилс: десять лет беды».



В поисках новой жизни



Упадок городской промышленности, массовое сокращение рабочих мест, а также последовавшее в 2004-м вступление Латвии в ЕС, открывшее границы, привело к оттоку населения. Из-за этого спрос на жилье в Даугавпилсе упал. «Народ уезжает за границу, и квартиры никому не нужны. Люди уезжают, оседают за границей — в Англии, Ирландии, США. Возвращаться не собираются. Городской жилой фонд устаревает, новое жилье не строится. При себестоимости строительства около 800 евро за "квадрат" продать его можно не более чем за 350 евро. Но и на вторичное жилье столь низких цен вы не встретите нигде в таких районных центрах, как Даугавпилс. Подобного нет ни в Эстонии, ни в Литве, ни в ближайших областях России и Белоруссии», - рассказывают специалисты по недвижимости.



Остро стоит и демографическая ситуация в Даугавпилсе. Из-за массовой эмиграции и резкого падения рождаемости в городе образовался огромный дефицит молодежи до 25 лет. Сложился перекос в сторону пожилых людей. В Даугавпилсе проживают сейчас 85 тысяч человек. Причем многие с недоверием относятся к этой информации, считая, что на самом деле ситуация куда печальнее. Действительно, удерживать относительно приемлемые показатели численности населения городским властям удается за счет того, что многие из уехавших номинально продолжают считаться даугавпилчанами. Работают они в Великобритании, Ирландии, Германии или Скандинавии, в родных краях бывают лишь наездами. В Даугавпилсском филиале Госслужбы занятости рассказали, что точное число даугавпилчан, трудящихся за границей, им неизвестно. Официально в городе зарегистрировано свыше 4,5 тысячи безработных.



Отток населения вызвал дефицит многих необходимых специалистов. Особенно плачевная ситуация с медиками. Даугавпилсу требуются несколько десятков врачей: неврологов, хирургов, травматологов, гинекологов, онкологов, микробиологов, радиологов, лоров, гастроэнтерологов и прочих. Местная пресса сеет панику, периодически сообщая о случаях, когда из-за отсутствия медиков больных, например, с инсультом, просили «подождать и потерпеть». Бывает, людей, обращающихся с разными не столь тяжкими недугами, «заворачивают» в приемном отделении.



За элементарными медуслугами даугавпилчанам часто приходится ездить в Ригу и Екабпилс. В Даугавпилсе настоящей знаменитостью стал Леонид Крумплевский — вполне возможно, что он достоин занесения в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой практикующий отоларинголог, ему 84 года. Доктор Крумплевский с радостью ушел бы на покой, но не позволяет чувство долга: других лоров в городе нет. Самоуправление Даугавпилса уже четвертый год подряд соглашается платить дотации молодым врачам, которые после завершения резидентуры заключают договор с местной больницей как минимум на пять лет. Но в достаточном количестве специалисты сюда не торопятся — в Риге и в других странах можно заработать куда больше.



Есть от чего впасть в отчаяние. В октябре прошлого года некогда известный спортсмен, бывший чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин совершил в центре Даугавпилса акт самосожжения. Это потрясло горожан и заставило их громко заговорить о недостаточных возможностях для самореализации молодежи.



Такая жизнь



Одним из символов «хозяйствования» в Даугавпилсе считается аэропорт в Лоциках — «Нью-Васюки» - так в народе прозвали утвержденный депутатами в 2005 году проект создания в поселке Лоцики Даугавпилсского международного аэропорта на месте бывшего советского военного аэродрома. Этот участок земли с помпой выкупили за миллион латов (около 1,5 миллиона евро) и учредили предприятие самоуправления, которому поручили заниматься «развитием аэропорта». За минувшие 12 лет многократно сообщалось, что спонсор найден и проект вот-вот стронется с места. Но до сих пор вместо аэропорта в Лоциках — гигантский пустырь.



Владимир Веретенников