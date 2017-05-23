За неполную неделю на открытые авиарейсы Лиепайского аэропорта продано более 1200 билетов. Об этом столичным СМИ сообщил министр сообщения Улдис Аугулис. Таким образом результаты проекта превзошли ожидания.

Министр напомнил, что пока планируются только летние рейсы (до октября), т.к. Лиепая на данный момент не может обслуживать рейсы в зимний период.



Что касается планов по увеличению количества рейсов (например в Вентспилс и Даугавпилс), глава ведомства настроен весьма скептически. Ни один из этих городов технически не готов к регулярным рейсам.



Комментировать данные заявления особо нечего. Министр, очевидно, дал понять, что на поддержку государственного бюджета в проекте строительства аэропорта Даугавпилсу расcчитывать нечего. В свою очередь, времени на использование еврофондов остается слишком мало - 2 года. Учитывая, сколько лет длится эпопея с "развитием" Даугавпилсского аэропорта, шансов у проекта успеть в принципе нет.



И стоило ли городу тратить муниципальные деньги на выкуп бетонированной взлетно-посадочной полосы? И ежегодно тратить деньги на продление неживого проекта в замороженном состоянии?



Напомним, что в Даугавпилсе тема аэропорта в Лоциках поднимается регулярно. Чаще всего, конечно, перед выборами. Возрождают наш аэропорт на словах депутаты различных партий уже долгие годы, но возродили за все это время только руководство несуществующего аэропорта. Причем с весьма неплохим окладом.

























