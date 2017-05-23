В Даугавпилсе, как и везде в Латвии, завершился отопительный сезон. Тем, кто всю зиму оплачивал счета за тепло полностью, в ближайшие месяцы станет легче, т.к. до осени за отопление платить не придется. Однако в городе достаточно большое количество клиентов предприятия „Daugavpils siltumtīkli”, которые ввиду низких доходов не могли оплачивать огромные счета и теперь, в летний период, будут постепенно пытаться погасить накопленные долги.

Всего в Даугавпилсе жители должны предприятию теплоснабжения огромную сумму. На 1 мая долг горожан составил 3 630 432 EUR. Напомним, что в начале отопительного сезона (на 1 ноября 2016) долг был в размере 3 198 909 евро. К весне он увеличился на 431 523 тыс. евро. История повторяется из года в год: долги копятся, т.к. многим горожанам не по силам их оплатить. Самые сознательные из них пытаются выплатить долги за летний период, однако уменьшается задолженность незначительно.



Сколько бы раз не поднималась в СМИ эта тема, результат нулевой. Самоуправление существенно на ситуацию не влияет. Единственное, что было сделано, так это предоставлена жителям возможность оплачивать летом долг за тепло без начисления пени. В свою очередь интернет-тролли во всю "веселятся", поливая грязью тех, кто поднимает эту проблему, оскорбляя менее состоятельных жителей и всячески стараясь показать читателям порталов, что отопление в Даугавпилсе стоит очень дешево и не платят те, кто на самом деле просто не хочет платить.



О якобы дешевом отоплении в нашем городе неоднократно заявляли и представители власти. Правда, все в сравнении с самоуправлениями, где цена на услугу еще выше. При этом, несмотря на игнорирование думой скандального заключения Госконтроля, следует отметить, что тариф на тепло в этом отопительном сезоне рос от месяца к месяцу. Это, вероятно, и стало причиной роста долга горожан перед Теплосетями.



